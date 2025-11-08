10位新北影響力人物 光芒耀眼

新北市長侯友宜出席新北影響力分享會。（圖：新北市新聞局提供）

新北市政府舉辦2025新北影響力「城市共感×創藝漫談」分享會，今年首度結合漫才、劇場、音樂等表演節目及跨界人物對談，邀請民眾感受溫暖的影響力。新北市長侯友宜指出，今年入選的十位影響力人物在音樂、教育、藝術、環保、地方創生等領域發光發熱，不只照亮新北，更拓展到國際，每位都是新北之光。

侯友宜表示，這十位影響力人物在各領域都展現耀眼的光芒，包括陳哲宇、余浩瑋、賴予亭在拳擊、戲劇、教育領域啟發年輕學子，陳秋柳用表演成為跨文化的橋梁、黃之揚翻轉環境教育、孫士姍用科技關懷長者、羅浩芳與搜救犬挽救生命、陳韻竹復育百年梯田、鄭純純展現泰雅文化新面貌、蕭煌奇用歌聲來傳遞愛與希望。

新北市新聞局長李利貞表示，2025新北影響力以「光始於你Shine Begins With You」為主題，記錄每一位在自己崗位上貢獻己力、以自身光芒溫暖他人的影響力人物。分享會中，漫才表演團體達康.come、刺點創作工坊劇團及音樂改編高手YouTuber綾小路，分別以漫才、音樂劇及歌曲呈現人物故事及新北精神。

李利貞說，尤其分享會主題曲改編自蕭煌奇〈你是我的眼〉，並將影響力人物故事融入歌詞中，由綾小路詮釋演唱。此外，評審黃謙智與二位新北女力光點華山電影館行政暨節目總監陳伯任、新北市客家事務局局長劉冠吟則以創新力及翻轉力進行主題分享對談，與民眾一同激盪對城市的未來想像。