10位新北影響力人物 光芒耀眼
▲新北市長侯友宜出席新北影響力分享會。（圖：新北市新聞局提供）
新北市政府舉辦2025新北影響力「城市共感×創藝漫談」分享會，今年首度結合漫才、劇場、音樂等表演節目及跨界人物對談，邀請民眾感受溫暖的影響力。新北市長侯友宜指出，今年入選的十位影響力人物在音樂、教育、藝術、環保、地方創生等領域發光發熱，不只照亮新北，更拓展到國際，每位都是新北之光。
侯友宜表示，這十位影響力人物在各領域都展現耀眼的光芒，包括陳哲宇、余浩瑋、賴予亭在拳擊、戲劇、教育領域啟發年輕學子，陳秋柳用表演成為跨文化的橋梁、黃之揚翻轉環境教育、孫士姍用科技關懷長者、羅浩芳與搜救犬挽救生命、陳韻竹復育百年梯田、鄭純純展現泰雅文化新面貌、蕭煌奇用歌聲來傳遞愛與希望。
新北市新聞局長李利貞表示，2025新北影響力以「光始於你Shine Begins With You」為主題，記錄每一位在自己崗位上貢獻己力、以自身光芒溫暖他人的影響力人物。分享會中，漫才表演團體達康.come、刺點創作工坊劇團及音樂改編高手YouTuber綾小路，分別以漫才、音樂劇及歌曲呈現人物故事及新北精神。
李利貞說，尤其分享會主題曲改編自蕭煌奇〈你是我的眼〉，並將影響力人物故事融入歌詞中，由綾小路詮釋演唱。此外，評審黃謙智與二位新北女力光點華山電影館行政暨節目總監陳伯任、新北市客家事務局局長劉冠吟則以創新力及翻轉力進行主題分享對談，與民眾一同激盪對城市的未來想像。
其他人也在看
解封首日 侯友宜視察肉品市場
台灣發生非洲豬瘟首例疫情，豬隻禁運15天，中央宣布自11月6日中午12時起解除豬隻禁運措施，7日恢復屠宰作業。新北市長侯友宜7日上午前往新北市肉品市場視察防疫整備情形，確認從上市前屠宰至零售攤位均已完成清消作業。新北市農業局說，昨新北調配2724頭豬隻，實際成交頭數2711頭，每公斤平均價格111.48元，約較10月均價增加8％。中時新聞網 ・ 1 天前
新北地政自助櫃檯 升級啟用
記者蔡琇惠／新北報導 新北市地政局服務再升級！即日起，全新「自助櫃檯」…中華日報 ・ 7 小時前
新北市表揚好人好事代表（2） (圖)
新北市永利義消分隊副小隊長邱建安（右2）獲選114年新北市好人好事代表，7日接受市長侯友宜（左2）頒發獎座與當選證書。左為新北市消防局長陳崇岳。中央社 ・ 1 天前
114年新北市表揚18名好人好事代表 侯友宜：善的力量照亮新北
記者吳瀛洲／新北報導 新北市府與新北市表揚好人好事運動協會七日下午在市府六樓大禮堂舉…中華日報 ・ 11 小時前
新北市好人好事代表表揚 侯友宜：善行是社會向前的最大力量
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】「114年新北市表揚好人好事代表頒獎典禮」於今（7）日舉行，共18位長期互傳媒 ・ 1 天前
新北犬貓絕育補助延長受理 飼主把握機會替毛寶貝健康加分
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】為鼓勵市民落實寵物絕育、減少流浪動物繁殖，新北市政府動物保護防疫處原訂1互傳媒 ・ 9 小時前
黃麗伃獲選114年新北好人好事代表 (圖)
新北市三重區永安里里長黃麗伃（右）推動食物（實物）銀行、社區照顧關懷據點，獲選新北市114年好人好事代表，7日接受市長侯友宜（左）頒獎表揚。中央社 ・ 1 天前
洪孟楷提新北耶誕城仿日全年點亮、分區輪辦 觀旅局：高額建置維運成本需慎估
今年「新北歡樂耶誕城」將於11月14日登場，但活動再遭新北市政府周邊板橋居民反彈，新北市國民黨立委洪孟楷則建議市府參考東京都廳經驗，打造「365天亮起的新北」、分區輪辦。對此，觀光旅遊局回應，高額建置與維運成本需謹慎評估，但未來將評估結合其他行政區燈飾，打造「新北大耶誕城」，同時考量成本效益、節能與自由時報 ・ 11 小時前
新北都計法修訂放寬規範 促更新
為加速都市更新推動、改善老舊市場設施並強化動物保護機能，「都市計畫法新北市施行細則」修正案於一一四年十一月五日修正發布。此次修法以「放寬規範、促進更新、回應民生」為核心方向，針對多項攸關市民生活與城市發展的議題進行調整，讓都市計畫制度更能靈活回應都更推動與實際生活需求。新北市政府城鄉發展局長黃國峰表示，此次修法針對都市更新及生活環境改善等面向，放寬多項規範，包括放寬都市更新審議通過及簡易都更之案件，於商業區作住宅使用容積之限制，同時讓保護區、農業區內符合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」之合法房屋，可依原建築物高度重建，以及老舊建物增設電梯免重新檢討法定車位等措施，讓都更及危老案件規劃更具彈性，並兼顧環境品質與居住安全。此外，為提升公共服務機能與動物保護，修法亦增列保護 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
AI泡泡「有機成長」！ 看懂戳不破的產業生態系 feat.渣打銀行
在AI題材的推動下，全球股市持續演出戲劇化行情。台股衝上28,000點，美股三大指數屢創新高，然後，連番崩跌。市場情緒或亢奮或慌張，愈來愈多人心存疑問：這波漲勢合理嗎？是否又將重演「非理性繁榮」的泡沫情景？NVIDIA輝達董事長黃仁勳炫風來台，可否為AI族群穩定軍心？中時財經即時 ・ 9 小時前
漫遊秋季山林 東勢林場攜手新社花毯節11/08-30推門票65折優惠
一年一度的「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至11月30日在新社登場，東勢林場同步響應，推出期間限定的入園優惠與聯名好康，只要與「新社花海」、「農村繽菓室」合照入園，皆可享門票折扣優惠，邀請全國遊客一同漫遊山城、賞花遊林，體驗臺中秋冬最繽紛的花季盛事。東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，今年我們與新社花毯節攜手推出門票優惠，活動期間民眾只要憑「與新社花海」、「農村繽菓室」合照入園東勢林場，就享有門票160元的優惠(原價250元)，此外，凡於東勢林場遊樂區內消費（不限金額），憑發票即可至新社花海「農村繽菓室」展館服務台，兌換「大甲溪白冷冰棒」乙支。這項聯名活動不僅串聯兩大景點，更以甜蜜冰棒作為在地風味的象徵，讓遊客在花海與森林間留下沁涼回憶。東勢林場以豐富的森林生態與四季花卉聞名，園區內步道、露營區及生態觀察設施完善，是中部地區熱門的自然旅遊勝地。今年特別配合花毯節推出優惠方案之外，園區現正推出每日限量10間的「花漾森林住宿專案」，入住林間木屋並可體驗手作「心想事橙」吊飾，為旅程增添溫馨寓意。二人房優惠價2,400元起，提供遊客舒適又具特色的住宿選擇。東勢林場也期望藉由新社花毯台灣好新聞 ・ 1 天前
大海開吃首站彌陀登場 陳其邁盛讚虱目魚
記者吳文欽／高雄報導 高雄大海開吃系列活動，八日首站於彌陀打頭陣登場，市長陳其邁出席…中華日報 ・ 13 小時前
「飛天小女警」來了 2025新社花海暨台中國際花毯節11/8盛大開幕
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展 […]觀傳媒 ・ 7 小時前
「高雄遊樂園」11/7台北ITF盛大展開 暖冬遊高雄 食宿遊購行全方位滿足
【記者羅伯特／綜合報導】全台最大國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」11月7日至10日在台北南港展覽館 […]民眾日報 ・ 1 天前
鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳出共諜吳石是紀念對象之一，鄭麗文一再提到該活動並無紀念吳石，主辦單位也說活動不針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過查看這場活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」。太報 ・ 10 小時前
溫泉、健行、賞花！南投旅遊好康月 縣府前進台北旅展宣傳
【記者 謝雅情／南投 報導】2025年進入尾聲，南投縣政府持續積極推廣在地觀光，再次攜手縣內特色業者共同參加台灣好報 ・ 1 天前
ITF台北國際旅展今開幕 「漾．新北」限量好康一次到位
記者蔡琇惠／新北報導 2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館盛大開幕…中華日報 ・ 1 天前
ITF台北國際旅展 嘉義市展館引領文化潮流新風尚
全台規模最大的國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」於114年11月7日至11月10日，在台北南港展覽館一館盛大舉辦，吸引大量遊客與業界專業人士參與。嘉義市館今(2025)年以「嘉市好旅行」做為主視覺，藉由呈現嘉義市代表元素之文青設計，展現這座擁有320+1年諸羅古城的創新魅力，吸引眾多民眾駐足拍照打卡。此次嘉義市館以「嘉市好旅行」為主題，展示嘉義市多樣化的旅遊資源與創新發展，「嘉市好旅行」不僅象徵著嘉義市的文化魅力，更展現城市治理與旅遊創新上的前瞻性。活動現場邀請嘉義市出身的知名藝人黃小柔與觀光新聞處副處長范書銘同台，與現場民眾分享「獨嘉旅遊景點」，並進行趣味有獎徵答互動，同時融入嘉義市政府今年即將舉辦的「320+1城市博覽會」問答，答對的民眾可獲得特色小禮物，現場氣氛熱烈，吸引大批旅展參觀者踴躍參與。嘉義市館現場推出多種限定旅遊優惠，參展的旅宿業者包括南院旅墅、耐斯王子大飯店、新悦花園酒店等，這些知名旅宿業者皆能為國內外旅客提供高品質的住宿體驗；伴手禮業者包含島座、易嘉人商行、義興佳釀、錦龍食品有限公司、薯職人、三光米股份有限公司、美研生醫、日造酒莊等品牌共同參展，以嘉義市的台灣好新聞 ・ 9 小時前
發現你的命定故宮特展！來台北國際旅展與故宮來場千年神遇
【記者張嘉誠／綜合報導】 國立故宮博物院今年喜迎百年院慶，推出多檔重磅級特展，為了與更多朋友共享百年喜悅，故宮 […]民眾日報 ・ 1 天前
新北觀光工廠年度盛會 祭出六大主題亮點活動
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」今（8）日在MITSU互傳媒 ・ 9 小時前