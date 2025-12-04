10位涉詐台人以小三通遣返金門 陸委會：比較慢通知我方
[Newtalk新聞] 大陸公安昨（3）天以小三通金廈航線將10名在廈門涉詐的台籍人士遣返金門，由於這是首次大規模將通緝犯以小三通方式送到金門，引發外界關注。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（4）天下午在例行記者會也證實，還有3名通緝犯也要以此模式遣返回金門，但還在查證其身份。至於昨天的遣返有事先透過管道告知我方，只是確實比較慢通知，不符過去模式，「不滿意，但務實」。據統計，截至9月18日為止，涉犯詐欺的台人有873位在大陸被拘留、起訴、審判、服刑。
梁文傑表示，昨天確實有10位涉及詐騙的國人，在中國服刑期滿回來，台灣司法警察機關和檢方將進行後續處置。但中國有事先通知我方，有關單位清查人別身分無誤，並做好安全防範和聯繫工作後，才同意讓這10個人登船返回金門。
梁文傑指出，留置在中國的人員或通緝犯遣返，雙方有關部門多年來均會做較務實的處理，「這次對方確實對我方通知是比較慢的」，但我方確認「國人無誤」後，還是同意讓他們登船。媒體追問，中國過去大約何時通知？梁文傑回應，沒有一定，但過去大概都是講好一個時間，這次是倉促了一點，但不管怎麼樣，國人都有回來台灣的權利，而且他們在台灣也算通緝犯，若要遣送回來，在我方確認無誤的情況下，還是會讓他們回來。
外傳今日下午本來還有3位台灣通緝犯，要依照相同的方式遣返金門，但遭到拒絕。梁文傑也證實，「確實還有另外3名，目前還在查證身份」。
