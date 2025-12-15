10位韓劇惡女代表！《頂樓》金素妍成現象級反派，《親愛的X》金裕貞瘋批演技驚艷





韓劇中的「惡女」角色不再只是單純的壞女人，而是兼具野心、魅力與人性的複雜體現。她們或因愛生恨，或被環境逼瘋，展現極端卻真實的女性掙扎。從《頂樓》的千瑞珍、《黑暗榮耀》的朴涎鎮，到新作《親愛的X》的白雅珍，每一位「惡女」都讓觀眾又恨又愛。以下盤點「10位韓劇經典與新生代惡女代表」，看她們如何以強烈個性撼動螢幕！

韓劇惡女代表1.

《親愛的X》金裕貞

圖片來源：친애하는 X

金裕貞在《親愛的X》飾演「白雅珍」，反社會人格女演員，外表甜美，內心卻充滿扭曲慾望。她以操控與偽裝為武器，為達目的不擇手段，連家人也成為犧牲品。劇中從冷靜到失控的情緒層次展現精湛演技，被韓網封為「瘋批惡女」新標杆。網友盛讚她突破以往清純形象，成功轉型為陰鬱卻迷人的反派！

韓劇惡女代表2.

《安娜》秀智

圖片來源：안나

廣告 廣告

秀智在《安娜》中飾演「李誘墨」，出身貧寒、卻以謊言包裹自己的人物，透過偽造學歷與身份混入上流社會。她的惡並非源自天性，而是被階級與虛榮逼出的求生慾。劇情探討女性在現實中被迫偽裝的殘酷面，讓觀眾對她既同情又譴責。網評指出秀智以細膩的情緒展現「優雅的惡」，讓人心驚又動容，秀智更以此劇勇奪多項女主角賞！

韓劇惡女代表3.

《和我老公結婚吧》宋昰昀

圖片來源：내 남편과 결혼해줘

宋昰昀在《和我老公結婚吧》飾演鄭秀敏，假面閨密，表面上溫柔無害，實際上卻處處心機，她假裝關心、暗地陷害，是典型披著天使皮的惡女，並與好友丈夫外遇，甚至共謀殺害女主角。網友稱其「笑裡藏刀」的演技太逼真，將角色的心機、嫉妒和惡意詮釋得淋漓盡致，讓觀眾恨得牙癢癢，成功擠身為令人討厭的「惡女」代表！

韓劇惡女代表4.

《黑暗榮耀》林智妍

圖片來源：더 글로리

林智妍在《黑暗榮耀》飾演朴涎鎮，校園霸凌者，外表華麗卻心機深重，其用大笑掩飾心虛的細節演繹令人印象深刻，以權勢維繫虛假的榮耀。當復仇者「文同珢」現身，她逐漸失控、崩潰的演技震撼人心。觀眾形容她是「讓人氣到牙癢又捨不得罵」的惡女，角色魅力爆棚，演技實現徹底翻紅！

韓劇惡女代表5.

《Penthouse上流戰爭》金素妍

圖片來源：펜트하우스

金素妍在《Penthouse上流戰爭》飾演千瑞珍，可謂韓劇史上最具代表性的現象級惡女。她為了女兒與名利不擇手段，連殺人與陷害都能冷靜計畫。極端又戲劇化的表演成為話題，她尖銳笑聲、瘋狂崩潰的名場面堪稱經典。韓網讚她「把惡演成藝術」，《頂樓》更掀起惡女角色熱潮！

韓劇惡女代表6.

《雖然是精神病但沒關係》徐睿知

圖片來源：사이코지만 괜찮아

徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》飾演高文英，反社會人格童書作家，美豔冷冽、語出驚人。她無視世俗規範，愛恨分明，卻在與「文康泰」互動中展現脆弱與治癒面。這個角色打破「惡女＝反派」定義，被視為「孤獨型惡女」代表。網友盛讚她以獨特氣場演活人性陰影與渴望，另類人設開闢了惡女新賽道！

韓劇惡女代表7.

《來自地獄的法官》朴信惠

圖片來源：지옥에서 온 판사

朴信惠在《來自地獄的法官》飾演姜光娜，遭到朱斯提提亞誤殺，是來自地獄的審判官，在一年內懲罰10個殺人且不知悔改的人，並將他們送入殺人地獄，以「以牙還牙」實行報復，讓人懷疑正義與惡的界線。該角色冷靜狠絕，被稱為「理智型惡女」。網友讚朴信惠打破以往溫柔形象，展現出凌厲與強勢的一面！

韓劇惡女代表8.

《為何是吳秀才》徐玄振

圖片來源：왜 오수재인가

徐玄振在《為何是吳秀才》飾演吳秀才，法律系教授與律師事務所最年輕合夥人，曾為權力與復仇不惜利用學生與案件。她的惡源於被體制壓迫後的反撲，是「高智商惡女」代表。劇情讓觀眾反思正義是否能與野心共存。韓網認為徐玄振以冷靜克制的演技，把角色的理性與瘋狂拿捏得恰到好處！

韓劇惡女代表9.

《夫婦的世界》韓韶禧

圖片來源：부부의 세계

韓韶禧在《夫婦的世界》飾演呂多景，有婦之夫的外遇第三者，美貌與危險並存。她介入「池善雨」的婚姻、挑戰倫理，卻在愛情與慾望間自我毀滅。這個角色讓她一夜爆紅，也讓觀眾對她恨得牙癢。韓網評論：「她不是惡女，是被愛迷失的女人。」其真實又強烈的表演成為名場面！

韓劇惡女代表10.

《7人的逃脫》黃正音

圖片來源：7인의 탈출

黃正音在《七人的逃脫》飾演琴羅熙，媒體公司代表，將金錢視為人生唯一價值，她表面上裝作慈母，但實則冷血無情。為了錢財，她會嚴厲甚至暴力對待女兒，甚至在女兒遇到危險時見死不救，為達成事業目標，將15年前拋棄的女兒帶回，並試圖利用女兒從其爺爺那裡獲得資金，將琴羅熙被慾望蒙蔽的形象詮釋得淋漓盡致，讓觀眾驚豔！

從權謀、嫉妒、虛榮到創傷，這些「惡女」角色不只是反派，更映照了社會與人性的多層現實。她們敢愛敢恨、敢為自己而惡，也正因如此，才令人難忘，哪一位觀眾們心目中到「惡女代表」呢？

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

