10位BL劇男神合體！香港CP為大火罹難者默哀 「希望傷者早日康復」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

三立VBL系列《全面管控》、《對立而已》、《靈魂約定》3部戲劇在一年之中演員們累積了許多熱情粉絲，是台灣BL劇最受歡迎的藝人，播出至今仍持續受到粉絲喜愛，每位主角相關活動也不間斷。日前3部戲劇5對CP、10位藝人舉辦《Every Fantasy Possible》FANCON大型見面會，打造一場夢幻盛宴，帥翻全場，讓現場超超過三百位粉絲為之瘋狂。

三立VBL系列《全面管控》、《對立而已》、《靈魂約定》3部戲劇的10位演員合體了。（圖／三立提供）

廣告 廣告

為了準備這次的粉絲演唱會，10位演員提前許久就開始準備，從拍攝主視覺到分組練習跳舞，就為了讓觀眾看到他們不一樣的一面。《全面管控》的四位主演張哲偉、陳峻廷 、洪言翔、羅章恩，特別為了這場活動練習韓團舞蹈，準備一個多月就為了讓大家看到不一樣的面向。《對立而已》葛兆恩和Nelson紀成澔繼上次活動中合體跳舞後，這次特別一起唱跳小賈斯汀的成名曲「Baby」展現實力。《靈魂約定》Kenji范麒智、Martin王智騫兩位來自香港的演員除了帶來戲劇主題曲外，同劇的洪暐還特別幫他們挑選台灣歌曲，照顧台灣與香港粉絲。

被問到這次會怎麼表現，葛兆恩表示，經過這次後變得默契更好，昨天排練時Nelson還說跳舞我們也可以freestyle，「表演其實都是Nelson拉主key，因為他會嫌我動作太老派，但我就是那個年代出來的嘛！但也是因為他讓我找回青春的感覺。」

至於來自香港的Kenji范麒智 Martin王智騫，也在現場為香港大火的逝者表示哀悼及為傷者與前線人員送上祝福。Martin說：「對於這次香港大埔的火災，我們感到非常難過，所以想向所有的傷者和他們的家屬，尤其是殉職的傷者和他們的家人，也是最深切的哀悼，希望傷者早日康復，儘快回到正常生活。」Kenji也提到，「我們也想由衷感謝每一位在前線奮戰的消防員、救護人員和所有志願者，多謝你們在危難之中展現無比的勇氣具無私的奉獻、為守護生命與家園而不顧安危。你們的專業與付出、我們永誌不忘，謹向你們致以最高的敬意。」





更多FTNN新聞網報導

柯震東黑衣遭炎上！許瑋甯世紀婚禮後首發文 藏「這句話」力挺他

男星自爆曾被觀眾羞辱！靠崩潰現場練成強心臟 毒舌全面升級

樂天啦啦隊女神邊開車邊化妝！追撞前車「腦袋空白」 三寶行徑全曝光

