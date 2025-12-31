10作家用閱讀跨年 公視「藝術很有事」播出

（中央社記者邱祖胤台北31日電）誠品書店、新經典文化與公視共同主辦「用閱讀跨年」，由10位作家導讀10本書，今天晚間8時將在公視「藝術很有事」YouTube頻道及影音串流平台播出。

根據公視發布新聞稿，作家詹宏志分享西蒙．波娃作品「一場極為安詳的死亡」，「每讀一段都會歎息。我讀到她的故事，也讀到自己的故事」。作家江鵝推薦「創造力的修行」，作者里克．魯賓認為「創造力人人本具，宇宙會引領在適當的時間去展現，展現的過程就是一種創造」。

台灣大學地理環境資源學系副教授洪廣冀分享「老樹的故事」，指出樹是眾多生命的集合體，「一個人其實也是由很多生命所共同組成，在變老的過程中，不斷與人分享、交換知識，反覆堆積，變成自己的一部分」。

料理作家比才推薦宮本輝「錦繡」，作品透過14封書信揭開一對離異10年夫妻內心世界，比才認為此書不僅是戀愛小說，更是關於人生選擇的生命之書。

樂評人焦元溥分享托瑪斯．曼「布登布洛克家族」，描繪一個家族的沒落，窺見作者日後創作的思想脈絡。作家詹偉雄導讀勒卡雷自傳「此生如鴿」，他認為本書是理解勒卡雷小說世界的入口，也得以讓人辨識「所有不尋常的欺、愛、背叛的隱密來歷」。

詩人、作家孫梓評介紹香港作家韓麗珠作品「裸山」，他特別喜愛結尾隱喻「當我們還擁有選擇的時候，我們就擁有自由！」故事StoryStudio創辦人涂豐恩分享「身體的語言」，作者栗山茂久探詢跨越2000年醫學與歷史，追溯古希臘與中國醫學對「身體感」與「身體觀」的分歧。

作家李屏瑤推薦蘿倫．葛洛芙「瑪麗迷宮」，以12世紀十字軍東征、女性修道院為背景，描寫女性在亂世中互助求生存的歷程。登山家呂忠翰分享「K2峰」，領會到「恐懼使人卻步，但是接受帶來呼吸，而冒險讓我們重新看見生命的力量」。（編輯：吳素柔）1141231