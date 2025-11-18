10個月洗錢53億 高雄鴨哥被起訴

台中「九州博弈集團」日前遭偵辦涉洗錢438億元後，大部分金流並未就此斷線，超過8成轉往中南部水房繼續運作。檢調追查發現，集團有人利用泰國、越南人頭銀行帳戶協助換匯，短短期間流動金額超過50億元，沿著金流查到38歲趙男負責統籌南部洗錢水房，委託高雄綽號「鴨哥」的劉男實質進行操作。高雄地檢署18日偵結，依組織犯罪條例、洗錢防制法等罪起訴劉男等12人。

檢警調查指出，九州集團遭瓦解後，網站出入金仍需處理，南部水房於是接手金流。趙男負責招募成員與串接境外帳戶，利用泰國、越南人頭戶轉移大筆資金，再分流至高雄水房，由劉男負責最後一段操作，當時劉男雖因案在監服刑，但仍透過會面與書信方式，遙控籌備水房開設。

劉男設置的水房網絡，大手筆在高雄市區購入商辦大樓共2層樓，一層專門用來作業、放置電腦、手機與帳冊，另一層則被改裝成私人招待所，內含豪華KTV包廂，用來招待親友與水房成員。檢調低調坦言，如此水房規模已遠超過一般地下匯兌層級。

該水房自民國112年9月起全面上線，成員分工操作網路博弈平台的出金與入金，每筆交易由不同人接手，藉此降低追查風險。依帳冊與扣案電子資料顯示，10個月內共經手洗錢約53億9000多萬元，以1.5％手續費推算，劉男獲利超過4221萬元。今年7月8日清晨檢警展開搜索，在商辦及嫌犯住處查扣多台電腦、手機、現金及虛擬錢包等資料，並拘提多名成員到案。

檢方指出，劉男到案後僅承認部分涉案，但多名共犯為爭取減刑機會，皆坦承犯行並指認劉男是實際負責人。檢方比對帳冊、金流紀錄、電子資料與證人供述後，認定劉男與趙男等12人涉犯洗錢及組織犯罪等罪，全案偵結起訴。