10個月近百起車禍！ 中男涉「製造假車禍」騙百萬遭逮

同一位汽車駕駛，在10個月內，發生近百起車禍，可能嗎？事情當然不單純。中國成都一名楊姓男子，過去一段時間，刻意駕駛計程車，在不同路段製造假車禍，以騙取維修金、誤工費，迄今已詐騙上百萬台幣。由於他出車禍的次數太多，讓成都交警起了疑心，調查理賠等紀錄後，去年年底將他逮捕。

白色汽車正要左轉，綠色計程車從後方直行，兩車就這麼撞上，另個畫面同一輛計程車，也是在其他車輛左轉時直行，又跟另一輛車擦撞，這不是巧合而是有意為之。中國成都市公安局詹海，從2025年1月份到10月份，交警認定的這個事故，就達到了53起，私了的事故達到了12起，中國成都公安，7日公布一起重大「碰瓷」，也就是假車禍詐騙案，他們發現一名開計程車的楊姓男子，車禍次數多到奇怪，而且總是跟左轉車擦撞。

中國成都市公安局詹海說：「在它的右側的，兩根(輛)左轉彎的車輛，他都會進行一個提前左轉的，或者進入一個左轉的狀態，而這輛出租車它就不會。」原來男子算準了，車輛左轉有視線死角，直行就能製造假車禍，而且吃定對方理虧，趁機敲詐維修費，同時仗著自己「開計程車」，還會討誤工費，更缺德的是他還會刻意挑，其他計程車或是物流車下手。

中國成都市公安局詹海說：「因為網約車(網路預約計程車)，存在一個特點，網約車平時在拉客，他也不想耽誤太多的時間，他利用了這個工作的一個特性，然後下來以後就想加速處理完事。」但夜路走多總會遇到鬼，由於楊姓男子車禍次數異常，成都大數據預警系統發出警告，公安隨後調查他的保險理賠資料，車輛營業紀錄等，發現他利用計程車製造假車禍，騙了約34萬人民幣超過150萬台幣，已將他逮捕。

