10億吸金案偵辦4年熄火？ 王鴻薇質疑司法怠惰
10億元規模的天逸集團非法吸金案，距離檢調首次大動作搜索與約談已超過四年，卻遲遲沒有明顯進度。國民黨立委王鴻薇19日在立法院質詢時痛批，這不僅讓被害人心寒，也讓外界質疑司法是否存在怠惰情形。
王鴻薇指出，天逸集團董事長溫峰泰以「基金隊長」名義對外吸收資金，標榜可保證回本並給予 6% 到 12% 的高額報酬，模式典型且明確，是過往非法吸金案件常見手法。更令她關注的是，相關金流規模粗估高達 10 億元，但案件卻從 2021 年偵辦至今幾乎沒有進展。 王鴻薇說，檢調在 2021 年 9 月曾大規模搜索與約談，包括溫峰泰以 200 萬元交保、天盈投資負責人王志模 100 萬元交保。然而交保後，案件並未如外界預期持續推進。她強調：「4年來沒有再開庭、沒有傳喚任何一個人，偵辦動作完全停擺，這樣合理不合理？」 法務部長鄭銘謙指出，案件在去年12月曾召開一次庭期。王鴻薇追問：「那也是三年之後才動一次！」她並提到，天逸在偵辦期間仍持續營運，甚至與柬埔寨商務部簽約、介入上市公司經營權之爭，外界難免聯想是否背後藏有「強大政商關係」，導致案件沉寂。 王鴻薇將此案與先前的「太子集團案」相提並論。她認為，太子集團案是美方提供資料後我方才動起來，而天逸案則是台灣早已掌握線索，卻依舊「躺了四年」，形成「不動也不查」的負面印象。她強調：「這不是單一案件，而是司法整體形象問題。」 她點出，被害人之所以憤怒，是因為非法吸金多半造成血本無歸，而司法未能即時處理，只會讓加害者持續活動、受害者持續痛苦。 除了天逸，她還提到太子集團的另一個細節：該案特助以 15 萬元交保後，竟露出「燦笑」神情，使她質疑：「這樣的畫面傳遞給國人的是什麼訊號？」更直言司法在處理重大經濟犯罪時，應展現明確態度，而不是讓案件無限期停滯。
更多鏡週刊報導
其他人也在看
驚魂！豐原女騎士遭單車衝撞 「抓髮拳毆」持利器恫嚇
台中市 / 綜合報導 台中市豐原區，昨(23)日中午有民眾在公園裡，停好機車之後，卻被一輛腳踏車衝撞，當下民眾立刻報警，同時要求騎腳踏車的男子，不能離開，但對方卻出拳攻擊，甚至拿利器威脅不能報警，最後就逃離現場，整個過程讓被攻擊的民眾嚇壞了，警方目前已經調閱沿線的監視器，全力追查男子的身分。民眾在臉書社團內貼文，說他在公園碰上隨機攻擊，一名目測約50幾歲穿長袖長褲的男子，騎著一台黑色腳踏車，會邊騎腳踏車邊大叫，手上還拿著一支利器說要攻擊人。事發地點，在台中市豐原區翁明公園，昨(23)日中午11點多，民眾在貼文中描述事發經過當下他跟朋友2人停好摩托車，男子騎腳踏車出現衝撞他們的摩托車，當事人喊要報警不要騎走，男子卻出拳攻擊還抓頭髮，甚至拿利器威脅現場的人不能報警，最後騎著腳踏車逃離現場。民眾說：「豐原目前治安是還滿穩定的，很少發生這種現象，所以遇到這種狀況，還是多少會怕，一定會(害怕)，畢竟誰也不想遇到這種事情。」附近民眾聽了，大多都很擔心，畢竟男子手上拿著利器具備危險性，還會攻擊路人，第一時間要是無法抵抗，後果恐怕更嚴重。台中市警豐原分局翁子派出所副所長王治原說：「該男子先擦撞女子停放之普通重型機車，女子要求其留下處理時，雙方發生口角與拉扯，男子隨後騎乘腳踏車逃逸。」警方說，目前已經立即調閱沿線監視器，要掌握涉案的男子到底是誰，盡速將人查緝到案，避免他在外繼續傷人，威脅周遭民眾安全。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 台北報導台北市大同區一家老字號銀樓，日前被LV在台代理人檢舉，業者涉嫌在店內販售未經授權的LV金鐲，LV在台代理人購買後送驗，確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉，近日，檢方依商標法起訴業者，業者今天（週日）出面喊冤，表示都是幫客人代購，並沒有在櫃上陳列販賣。走進銀樓看得眼花撩亂，湊近一看，這款金手鐲格外顯眼，有著一朵白色山茶花、或是像這款有獨特四葉草造型，都很受消費者歡迎，但這些造型乍看下，都像專櫃品牌LV或香奈兒的標誌性符號。LV在台代理人接獲檢舉，來到北市這家老字號銀樓購買後隨即送驗提告，老闆娘出面喊冤。北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）當事銀樓業者：「因為一直被消費者說你們怎麼沒有賣，不然就幫他從網路上面買來，然後他如果要就幫他買，你怎麼不去講那個菜市場拿來裝袋子的，你怎麼不去抓那些啊？」老字號銀樓就在台北市大同區，去年8月LV在台代理人接獲檢舉，以2萬6千8百元買下一條有著LV經典花紋圖案的手鍊，送驗後確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉。老闆娘說，店內主要做黃金買賣，這種款式的手鍊都是客人要求才會進貨代購，並非刻意販售這類商品。但檢方認為店內的確有陳列而且還標價販售，還是依商標法起訴。當事銀樓業者：「我們只會做幫忙買的動作，而並不會說自己檯面上也放一大堆，(客人)實際上詢問是有，最主要是消費者不敢在網路上面買。」北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）非本案律師 李育昇：「店家所陳列販售的商品上面，有精品品牌的標誌，足以誤導消費者，讓人誤以為該商品是正品，已經侵害精品商標權涉犯侵害商標罪，要處三年以下有期徒刑拘役或併科二十萬元以下的罰金。」雖然業者可以跟LV集團和解，但和解費勢必又是不小數目現在檢方請求法院將蒐證買下的手鍊沒收，接下來也要追查，還有哪些銀樓涉嫌違法販售這類商品。原文出處：北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購 更多民視新聞報導她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞台中爆隨機攻擊 男持美工刀揪女髮撂狠話：敢報警就殺人民視影音 ・ 21 小時前
疑和女友吵架！ 台中男子情緒失控當街攔車猛捶
中部中心／張喬羿、李柏瑾台中市街頭竟出現攔車事件！23日上午，突然有一名男子，衝到馬路中間，攔停計程車，不但用手狂捶引擎蓋，還用頭撞車輛。根據了解，這名男子疑似是因為，和女友吵架，情緒失控，才會當街攔車還捶車，目前警方已經主動介入，全案將函送地檢偵辦。男子用力捶計程車引擎蓋，接著走到駕駛車門旁，用手狂敲車窗，身邊女伴，怎麼攔，都攔不住，疑和女友吵架情緒失控 男子攔車猛捶.用頭撞車（圖／翻攝畫面）男子大聲咆嘯，滿口髒話，要求駕駛下車，計程車司機，默默的收起後照鏡，損失能少一點，是一點，但這時另一台銀色轎車經過，也想攻擊銀色轎車，駕駛油門踩下去，加緊離開現場目擊民眾：「聽到那個男生在罵人，就探頭出來看，看到他把計程車擋在路中間，不讓他走，有拍他的窗。」目擊民眾：「那個人就去攔計程車，一直捶計程車的引擎蓋，好像還有用頭撞吧。」疑和女友吵架! 台中男子情緒失控當街攔車猛捶（圖／翻攝畫面）事發就在，台中市南屯區永春南路上，23日上午10點多，這名男子，疑似是因為和身旁女友吵架，情緒暴走，才會失控上路攔車洩憤，第四分局春社派出所副所長顏佑容：「司機表示車輛無損不欲提告，但男子站在道路攔車阻礙交通，最高可處新台幣500元罰鍰，另以暴力手段拍打車輛，妨害他人權利部分，本分局已主動報請地檢偵辦。」疑似感情糾紛，一時衝動，徒手捶車、用頭撞車，等他傷勢治療好以後，要面對的是，更多法律上的懲處。原文出處：台中男疑和女友吵架情緒失控 當街攔車猛捶、用頭撞車洩憤 更多民視新聞報導恐怖前女友不爽被分手 瘋狂傳訊撂狠話「一定要讓你死很慘」凱希情緒失控！對「這來賓」大聲又拍桌 連徐乃麟都變臉不說話被分手怒揍男友！女子威脅外流性愛片「看這個叫我拿孩子的渣男」民視影音 ・ 22 小時前
北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方...華視 ・ 1 天前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 1 天前
緬甸軍政府「炸毀KK園區」畫面曝光 逾千名外籍詐騙犯被捕
位於泰緬邊境、長年籠罩在犯罪陰影下的「KK園區」，近日遭到緬甸軍政府史無前例的大規模清剿行動。軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）本週親自下令，要求對妙瓦底（Myawaddy）地區這座知名的詐騙園區進行全面拆除，並表示此舉是履行國家責任、回應廣大民意。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力
根據英國《每日星報》（Daily Star）報導，事件發生於當地時間16日凌晨1點15分左右。47歲的安潔兒琳恩柯爾（Angel Lynn Curl）邀請另一名女性友人到家中，希望與交往兩年的男友一起發生三人性行為。然而，當男友與該名女性雙雙拒絕時，柯爾情緒失控，據稱多次用拳頭毆打男友...CTWANT ・ 23 小時前
婦被港籍男網友騙買房要求匯款38萬美金遭止…詐團拙劣手法曝
台中市警一分局民權派出所日前接獲報，稱一名婦人至兆豐銀行南台中分行想匯款11萬5千元，疑似遭遇詐騙，行員察覺婦人神情緊張且匯款用途不明，於是馬上通報警方到場協助。警員抵達後，立即展開查證，最終成功攔阻詐騙，保住婦人辛苦積蓄。而詐團拙劣手法也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
違規被取締推警車輕判 又誣告警打人更慘
高市陳姓男子違規停車被取締，與員警起衝突，涉及妨害公務被交保後，前往醫院驗傷，誣告警方打人，經高等法院高雄分院依誣告罪，判處徒刑7月，他不服上訴被駁回，檢方將通知他到案服刑。 警方調查，2023年2月11日晚上7點多，被告陳男在旗山區瑞峰橋上，違規停車被取締，憤而推倒警車，被依現行犯逮捕，移送橋頭地自由時報 ・ 9 小時前
緬甸軍政府再出手！「KK園區」多棟建築被爆破 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導緬甸軍政府近日再度大動作出手，對位於泰緬邊境的妙瓦底（Myawaddy）的KK詐騙園區（KKPark）發動大規模掃蕩行動，多棟建築被...FTNN新聞網 ・ 1 天前
吸毒過量？失控男鐵棍襲3路人 老夫妻頭破血流｜#鏡新聞
新北三重今天(11/22)上午爆發「隨機攻擊案」，這一名45歲顏姓男子，居然手拿鐵棍亂揮，打到一對老夫婦「當場血流如注」，另外一名女騎士同樣被鎖定攻擊；警方到場在嫌犯機車後座，找到安非他命。鏡新聞 ・ 1 天前
酒後口角全武行! 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤
中部中心/王俞斐、黃信儒 台中報導台中街頭爆發全武行，一群男子相約飲酒，卻在酒後爆發口角衝突，一群人對著其中一人拳打腳踢，還有人拿出球棒痛毆，警方到場這群人已經鳥獸散，還跑到居酒屋續攤，涉案九人通通被警方帶回。酒後口角爆發全武行 男子遭多人痛毆倒地不起(圖/民眾提供)一群男子，街頭爆發口角衝突，其中一人，手持球棒，朝著穿外套的男子攻擊，其他人見狀，蜂擁而上，又踢又打，男子連滾帶爬，被打到無力反擊。但這群惡煞，不肯罷休，硬是把人給架起來，在馬路中，又是一陣拳打腳踢，打的男子，無處可逃，最後動手惡煞，一哄而散，留下被打的男子，呆坐在原地，久久無法起身，直到警方和救護車到場。這群人是朋友關係 飲酒後爆發口角糾紛衝突一發不可收拾(圖/民眾提供)糾紛地點，在台中西屯區福星北路上，警方獲報到場，這群惡煞，已經鳥獸散，跑到居酒屋續攤。動手打人，還講的一派輕鬆，原來這群人，是朋友關係，幾杯黃湯下肚後，爆發口角衝突，新仇加上舊恨，街頭全武行，一觸即發。動手男子和一旁助陣叫囂的總共九人 通通被警方帶回偵辦(圖/警方提供)動手男子和一旁助陣叫囂的，總共九人，通通被警方帶回偵辦，朋友相聚變成暴力衝突，不只友誼的小船翻覆，最重還得面臨五年有期徒刑。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：酒後口角全武行！ 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤 更多民視新聞報導不滿鴨肉店客人擋出入口! 莽男持武士刀.鐵勾攻擊行車糾紛演變暴力衝突 兩人街頭火爆扭打李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人民視影音 ・ 1 天前
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
台南市 / 綜合報導 有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網友認為實在太危險了！警方說，女子是因為喝醉酒，才會開啟車門癱軟在地，後續也被駕駛扶回車內離開現場，不過這行為恐怕已經違反道交條例。 車輛通行道路上，一名男子試圖攙扶，癱軟在地的女子，過程中有騎士放慢車速，小心翼翼從旁通行，男子好不容易，將女子攙扶起來，沒多久又再次倒地，這過程也引來用路人注目，只是長達近一分鐘，男子依舊攙扶不起，最後女子直接倒臥地面上。記者VS.附近住戶說：「中午車輛還蠻多，車輛很多，像我們一般來講的話，我們會先圍個路障，然後再報警，然後再請警方來處理，這樣子是有點不可思議的動作，(車很多)對啊，重點是，車子太多了，她這樣子，其實雙方都蠻危險的。」記者VS.附近住戶說：「(這樣危險嗎)在路中當然危險，(這裡車很多嗎)對。」事發路段，就在台南中西區海安路二段，昨(22)日下午一點多，女子不明原因倒臥車道上，疑似友人的男子，試圖將人，拉上車，期間，男子轎車停在路中，也讓後方車流回堵，目擊過程民眾，將影片PO網後，網友回應：「『太危險了』、『應該先報警或叫救護車』」。警方說影片中女子，是因為喝醉酒才會倒臥倒臥到路上，幸好沒有發生意外，不過這過程，影響其他用路人，恐怕行為也已經觸犯道交條例。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
毒品通緝犯謊稱"未帶證件" 警二度攔查竟心虛落跑
民視新聞／綜合報導花蓮警方日前在路上看有車輛不斷閃燈，上前盤查，發現駕駛無照駕駛，但副駕駛座的蔡姓男子，卻還謊稱不記得身分證字號，警方突然接到其他勤務，原本要離開，但還是決定二度攔查，沒想到對方竟加速逃逸，蔡姓男子還跑給警察追，還是被壓制在地。原來他是毒品通緝犯。黑色轎車不斷閃爍方向燈，被警方攔下，果然發現是無照駕駛，不過，副駛座的男子，卻一臉心虛、不斷推託，謊稱沒帶證件。員警vs.蔡姓男子：「身份證照字號你完全沒有記嗎？完全沒有，你包包看一下看有沒有證件，你稍微看一下。」這時警方有其他勤務，正要離開，但還是覺得不對勁，決定再攔停一次。員警：「前方車輛靠右停車。」蔡姓男子不斷推託謊稱沒帶證件，不記得身分證號碼（圖／民視新聞）沒想到黑色轎車還加速逃逸，這時副駕駛座的蔡姓男子，突然跳車，拔腿狂奔，還是被警方壓制在地。員警vs.蔡姓男子：「你過來，過來幹什麼啦，你跑什麼你跑什麼！ 你給我跑！趴下你給我趴下！」仁里所警員劉晏瑋：「盤查期間他多次推託並謊報身份，這時值班剛好通報有一個家暴情事，對方就趁著我們，判斷情況的時候駕車離去。」花蓮仁里所警員劉晏瑋（圖／民視新聞）事發在花蓮吉安鄉，警方棄而不捨，終於揪出蔡姓男子，是毒品通緝犯，身上還有安非他命、伊托咪酯煙彈6顆，將近50公克。仁里所警員劉晏瑋：「蔡男看到我們攔停之後，就直接跳車逃逸，在附近民眾合作下，我跟同事就往前追緝，並順利將其控制，還有順利查出他是花蓮地檢署，發布的毒品案通緝犯。」蔡姓男子以為謊報身分，就能蒙混過關，還好警方二度攔查，終於逮捕毒品通緝犯。原文出處：男子攔查謊稱「未帶證件」 警二度攔查竟落跑身分曝光 更多民視新聞報導桃園重機撞飛5車！先撞斜坡再衝向摩托車 街頭一片狼藉週休三日有望？四日工作制提案通過 勞動部12/7前給回應最新／台中逢甲商圈店鋪祝融 「熊熊烈火」直衝天際民視影音 ・ 2 小時前
吃消夜吃出一肚子氣！兩男黃湯下肚打一團
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導吃消夜吃出一肚子氣！新北市土城區，有兩名男子與朋友相約吃消夜，兩人喝了點酒，在馬路邊爆發口角，其中一人甚至掏出球棒威脅恐嚇！警方獲報到場，兩人還扭打成一團，場面相當混亂。一群人在騎樓吵吵鬧鬧，有人因此發生推擠爆發口角，沒想到其中一人掏出球棒，準備朝對方攻擊，兩人吵到一半三角錐還噴飛到馬路，路過的騎士嚇了一跳，想說發生了什麼事情，爭吵聲驚動附近居民報警處理。員警到場，只見兩名男子情緒還很激動，扭打在一塊，其中紅衣男子一度還想衝向員警，一旁的友人連忙拉住他，才沒有爆發二次衝突。吃消夜吃出一肚子氣！兩男黃湯下肚打一團。（圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「當時這群人喝完酒之後，其中兩人，就在這個十字路口打了起來，甚至連三角錐都成了攻擊武器。」事發就在新北市土城區，22號凌晨點多，雙方為何打了起來？39歲的周姓男子，與20歲的林姓男子，兩人本來就是朋友，當天與一群朋友相約吃消夜，結果酒喝多了兩人莫名爆發口角，林姓男子一氣下掏出球棒恐嚇，兩人拉扯下都被球棒打到頭，吃消夜吃出一肚子氣！兩男黃湯下肚打一團。（圖／民視新聞）金城派出所副所長江燦修：「警方到場後在場人等帶返所釐清，全案依社會秩序維護法偵辦。」雖然兩人酒醒後互不提告，只是看在一旁的朋友眼中非常鬧，好好的吃頓宵夜，最後鬧到進警局。原文出處：吃消夜吃出一肚子氣！兩男黃湯下肚打一團 更多民視新聞報導自撞護欄摔落邊坡！疑疲勞駕駛釀悲劇 女大生送醫仍不治驚悚！基隆男子宮廟參拜後 鞭炮藏腹部點燃炸飛亡她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力民視影音 ・ 22 小時前
危險！男家當綁車頂到處趴趴走 網友戲稱''阿北的移動城堡''
生活中心／賴國彬 陳妍霖 宮仲毅 桃園報導桃園一名52歲王姓男子，三個禮拜前發生車禍，擋風玻璃、車殼板金等嚴重損毀，但他不以為意，甚至還把家當，像是沙發、行李箱、雜物等，用簡單棉繩綁在車頂上，開著破車到處''趴趴造''，讓不少人質疑，這樣還能上路嗎，戲稱根本是''阿北的移動城堡''，因為他經常在中壢、南崁、虎頭山出沒，警方現在依規定舉發，也會加強攔查。前擋玻璃，整個破碎，引擎蓋、車門撞到變形，連後照鏡都沒了，整台車撞到咪咪帽帽，但，車頂還掛一拖拉庫的雜物、沙發、行李箱，全靠車門把手綁住，看了真的是，哎喲我的媽，重點是，這台車就這樣，在桃園市區到處趴趴造。危險！男家當綁車頂到處趴趴走 網友戲稱''阿北的移動城堡''（圖／民視新聞）有民眾說，「我覺得很像是雲遊四海的遊牧民族，到處旅遊，旅遊達人」；還有人說，「車子有點破破的，小型車這樣子綁，除了違法以外，我覺得也危險」；甚至有民眾認為很誇張，帶太多違規，很危險，如果東西會掉下來呢」。民眾直呼太誇張，根本就是阿北的移動城堡！有民眾拍下影片，PO上網，還說，看到這輛車，實在佩服！把轎車當貨車開，後輪避震器壞了，質疑這樣還能上路嗎？危險！男家當綁車頂到處趴趴走 警方到場勸導（圖／民視新聞）只見警方到場勸導，要車主「要注意一下」，警方說，「如果再上路被警察攔到，我們是會開單的喔，還有你車子壞掉你都要修，這個都是束帶綁著，一定綁很久了。」不過車主卻說，「那是三個禮拜被撞到」。原來，這名車主是52歲王姓男子，經常開著這台車，出沒在桃園市區，三個禮拜前發生車禍，但沒有維修，有網友說，在中壢、南崁看過，也曾在虎頭山出沒，滿車都是雜物，但他的危險駕駛，已經讓用路人心驚驚。桃園警分局青溪所長林稚軒表示，「該自小客載運貨物方式明顯不穩，行駛時顯有危險，已違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款，可處罰汽車駕駛人新台幣3000元以上、18000元以下的罰鍰」。警方強力勸導，強調這樣載物已經違法，還要阿北先修車，後續如果影響其他人，就要開罰。原文出處：危險！男家當綁車頂到處趴趴走 網友戲稱''阿北的移動城堡'' 更多民視新聞報導驚悚！基隆男子宮廟參拜後 鞭炮藏腹部點燃炸飛亡連2天火箭發射成功 「淡江二型」射高逾7公里驗證航電系統她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力民視影音 ・ 22 小時前
偷倒廢棄物集團 高市警局48小時內迅速偵破
[NOWnews今日新聞]針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，於短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯，瓦解持續犯案中的偷倒垃圾集團。檢警發現，這個集團極...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
豐原驚傳隨機攻擊！怪男扯女子頭髮 持美工刀喊要殺人
豐原驚傳隨機攻擊！怪男扯女子頭髮 持美工刀喊要殺人EBC東森新聞 ・ 21 小時前
搶生意? 疑自立門戶引前東家不滿 2救護車被砸毀1嫌落網
南部中心／綜合報導22日晚間7點多，屏東恆春旅遊醫院停車場，有2部救護車被人砸毀，警方初步調查，疑似兩間葬儀社之間搶生意，引發糾紛，目前逮捕一名涉案男子，要進一步釐清糾紛原因。男子在醫院停車場砸車。（圖／翻攝畫面）雙載機車騎到醫院停車場，男騎士抄起球棒下車，衝向車棚裡的救護車，二話不說，一陣猛砸，短短一分鐘，跳上機車落跑。救護車擋風玻璃被砸毀，凹了好幾個大洞，隔壁另一台醫院的救護車也是同樣慘況，事發在屏東恆春旅遊醫院外，22號晚間，有2部救護車被人惡意砸毀。警方獲報，到場處理，疑似葬儀社之間生意糾紛，被砸車的盧姓男子，離開原先工作的葬儀社，自行出來開業，投標旅遊醫院的葬儀生意，沒想到前東家郭姓男子，疑似不滿昔日員工，自立門戶，引發這起砸毀救護車糾紛。被砸男子友人：「我們自己出來做啊，大家都不合，可能因為這樣他不滿意，不幫他做他不滿意，他一直找這個姓盧的麻煩，可能他教唆人去砸車的。」警方逮捕動手砸車的陳姓男子到案，要釐清糾紛原因。（圖／翻攝畫面）昔日工作夥伴，或許早就鬧得不愉快，盧姓男子這回救護車被砸毀，不過停在旁邊的另一部，是旅遊醫院的救護車，無辜被波及，院方趕緊調度其他救護車來支援。恆春旅遊醫院副院長孫武：「我們院內已經有新的救護車，調度進來，糾紛不清楚，我們沒有得到這樣的訊息，救護車跟我們是外包的，算簽約的。」恆春分局偵查隊副隊長林文謙：「查訪相關人士，已掌握涉案犯嫌身分及相關證據。」警方目前逮捕動手砸車的陳姓男子到案，雙方到底什麼糾紛，是不是搶生意，早有恩怨，還要釐清。原文出處：葬儀社老闆疑不滿前員工自立門戶 砸毀２救護車後逃逸、１嫌犯落網 更多民視新聞報導驚悚！基隆男子宮廟參拜後 鞭炮藏腹部點燃炸飛亡連2天火箭發射成功 「淡江二型」射高逾7公里驗證航電系統她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力民視影音 ・ 22 小時前