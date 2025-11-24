10億吸金案偵辦4年熄火？ 王鴻薇質疑司法怠惰

國民黨立委王鴻薇質詢時批 偵辦天逸集團拖4年無果，質疑司法怠惰。

10億元規模的天逸集團非法吸金案，距離檢調首次大動作搜索與約談已超過四年，卻遲遲沒有明顯進度。國民黨立委王鴻薇19日在立法院質詢時痛批，這不僅讓被害人心寒，也讓外界質疑司法是否存在怠惰情形。

王鴻薇指出，天逸集團董事長溫峰泰以「基金隊長」名義對外吸收資金，標榜可保證回本並給予 6% 到 12% 的高額報酬，模式典型且明確，是過往非法吸金案件常見手法。更令她關注的是，相關金流規模粗估高達 10 億元，但案件卻從 2021 年偵辦至今幾乎沒有進展。 王鴻薇說，檢調在 2021 年 9 月曾大規模搜索與約談，包括溫峰泰以 200 萬元交保、天盈投資負責人王志模 100 萬元交保。然而交保後，案件並未如外界預期持續推進。她強調：「4年來沒有再開庭、沒有傳喚任何一個人，偵辦動作完全停擺，這樣合理不合理？」 法務部長鄭銘謙指出，案件在去年12月曾召開一次庭期。王鴻薇追問：「那也是三年之後才動一次！」她並提到，天逸在偵辦期間仍持續營運，甚至與柬埔寨商務部簽約、介入上市公司經營權之爭，外界難免聯想是否背後藏有「強大政商關係」，導致案件沉寂。 王鴻薇將此案與先前的「太子集團案」相提並論。她認為，太子集團案是美方提供資料後我方才動起來，而天逸案則是台灣早已掌握線索，卻依舊「躺了四年」，形成「不動也不查」的負面印象。她強調：「這不是單一案件，而是司法整體形象問題。」 她點出，被害人之所以憤怒，是因為非法吸金多半造成血本無歸，而司法未能即時處理，只會讓加害者持續活動、受害者持續痛苦。 除了天逸，她還提到太子集團的另一個細節：該案特助以 15 萬元交保後，竟露出「燦笑」神情，使她質疑：「這樣的畫面傳遞給國人的是什麼訊號？」更直言司法在處理重大經濟犯罪時，應展現明確態度，而不是讓案件無限期停滯。

