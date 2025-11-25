10億女星王宥忻組熟女團！「團員竟是前科犯」 坐牢4年辛酸內幕曝
娛樂中心／台北報導
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻。相隔2年，王宥忻19日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻。而她近日攜手多位事業好友組成平均年齡40up的熟女團「F40」，團員包括王宥忻、Cony、關關、艾軒，其中團中大姐Cony曾是「更生人」背景曝光。
過去她與好友合開公司，王宥忻的老公翁總也有投資，未料合夥人掏空公司、捲款10億元潛逃，讓身為負責人的Cony因此遭判刑七年坐了四年牢。談起女監生活，Cony受訪透露大多數受刑人是毒品犯，大家秩序良好，與外界想像的戲劇化衝突相去甚遠。
根據《ETtoday》報導，她在獄中寫書、考證照、擔任英文老師教課，積極參與各種可加分的活動爭取假釋，同時嚴格控制飲食、努力學習，終於成功假釋出獄。出獄第三天，Cony便與前夫辦理離婚。而Cony也算是背黑鍋，我覺得人都要有機會，能成為給予機會的人，是我們的幸福。」
