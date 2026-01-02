10億女星被生母送警局！痛揭童年陰影 「背後真相曝光」化解心結
記者徐珮華／台北報導
「10億女星」王宥忻事業成就輝煌，近日也分享人格養成往事。她童年曾因朋友錢不見，被母親直接載到警察局做筆錄，這讓年幼的她誤以為母親不信任自己。直到多年後與母親把話說開，才發現母親當時的苦衷。
王宥忻表示：「我媽媽告訴我，她是因為相信我，才帶我去警察局，要我把真相說出來，證明自己的清白。這件事讓我學到，親子或夥伴間如果溝通不透徹，誤會真的會深埋幾十年。所以我現在經營團隊、面對人生課題，最看重的就是真實與坦承。」
王宥忻近日為慶祝老公翁總生日，不惜重金花費400萬元，邀請旗下「IPAPA」系統的109位夥伴遠赴越南，展開為期5天4夜的「探索之旅」。她霸氣表示：「我希望帶領夥伴看到的不只是美景，更是要在挑戰中看見自己的潛能。這場旅行是送給老公翁總的生日禮物，慶祝兩人二婚蜜月之旅。」
在北越沙壩（Sapa）面對零下1度低溫，王宥忻帶領團隊展現驚人意志力，挑戰赤腳行走在崎嶇礫石路上登山5公里。回憶這段過程，她說道：「當時腳下的冰冷與砂石的刺感非常深刻，但我告訴夥伴們，我們要用身體去感受大地，當你能克服生理的恐懼，心靈就會變得無比強大。」
由她領軍的「F40 女團」更在海拔2千公尺上大跳神曲〈愛啪啪〉，現場熱度爆表。最令她感動的，是下山時原本雲霧繚繞的天空突然散開，出現了罕見的「彩虹光球」，連當地導遊都表示從未見過，她感性直呼：「這道光球就像是宇宙給我們的回應，它在告訴我們『你們正在對的路上』，那一刻，大家都見證了奇蹟。」
