10億女神王宥忻再婚了！「新郎身分」曝光：我的心很誠實

記者吳雨婕／綜合報導

10億女星王宥忻於2023年突然宣布與結縭12年的前夫翁承旭（翁總）結束婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下離婚後兩人為了孩子仍維持緊密合作，生活節奏沒有因為婚姻的變化而完全斷裂。而兩人於昨（19）日再度結為夫妻。

王宥忻與前夫翁總再度結婚。（圖／女神愛啪啪提供）

王宥忻透露，在這段停下來重新整理自己的時間裡發現，彼此之間並沒有真正遠離，反而因為更坦白、更成熟，而看見對方最真實的樣子。她說：「我的心很誠實，知道自己最放不下的是誰。」王宥忻坦言，世界真的很奇妙，「我的兩次婚姻，都嫁給同一個人。」她笑說自己的人生宛如八點檔本土劇，在離婚後也遇過不少追求者，但真正最了解自己、最能陪伴她走完人生路的人原來就在身邊。

王宥忻主動挽回、積極修補與前夫之間的情感裂縫，兩人在孩子的牽引與共同事業目標的催化下，最終又再度走回彼此的心裡。就在2025年11月19日，也就是王宥忻的生日，兩人攜手來到北投戶政事務所，於親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻。

王宥忻與前夫翁總再度結婚。（圖／女神愛啪啪提供）

回想第一次結婚，王宥忻仍記得當時因經濟條件有限，沒有辦一場真正屬於兩人的盛大婚禮，而這一次，她和老公也有默契，承諾會找一個更適合的時間和場地，與最重要的家人與朋友一起好好慶祝，補上這份遺憾。在宣布喜訊之際，王宥忻也分享了動人的結婚感言。她說，今年的生日，因為婚禮、因為所有祝福，感覺被愛包圍得滿滿的。她感謝粉絲、感謝F40姐妹、感謝工作夥伴們一起在忙碌中陪她打拚，也感謝先生與家人讓她再次相信幸福的模樣。

