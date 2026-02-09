10億用戶陷資安危機！Android手機沒升到「這版本」恐淪駭客肥羊

全球10億安卓用戶陷駭客風險，外媒籲舊旗艦無法升級，快換中階機保平安。 圖：翻攝自Google官網

[Newtalk新聞] Google最新數據揭示，僅7.5%用戶升級至Android 15，卻有逾4成仍停留在已終止支援的Android 12以下舊版，全球近10億人陷資安風險。外媒《Forbes》建議，舊機若無法升級應改用新款中階機；Google則呼籲善用Play Protect及僅從官方商店下載App，以攔截惡意軟體。

這項警告源自Google發布的最新市場報告，Google已在去年終止對Android 12的支援，然依據Google發布的最新統計，至2025年年12月為止，只有7.5%用戶更新到最新的Android 15，Android 14則有19.3%。其餘舊版依序為Android 13(17.2%)、Android 12(13.9%)、Android 11(11.4%)、Android 10(13.7%)、Android 9(7.8%)、Android 8.1(4.5%)，更早期的版本還有2.3%。

也就是說市場上約有4成裝置仍停留在Android 12或更舊版本，總計共10億人恐陷資安危機。一旦系統出現漏洞，駭客便能長驅直入。對於暫時無法換機的民眾，Google官方提出兩項緊急防護建議：

1.嚴格限制軟體來源，僅從Google Play官方商店下載App，杜絕惡意程式入侵。

2.善用系統內建的「Google Play Protect」功能，該機制支援Android 7以上版本，能主動掃描並攔截可疑軟體，為舊手機提供最後一道防線。

