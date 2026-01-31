10億身家女星再婚前夫！使出「陰柔功」性愛次數暴增

王宥忻與前夫翁承旭再續前緣。（圖／女神愛啪啪）





「財富女神」王宥忻昨（30）日帶領一手打造的全新女團「F40」關關、Cony、艾軒亮相記者會；王宥忻2025年11月宣佈復合再婚翁承旭（翁總），兩人在現場熱吻放閃，她也分享維繫婚姻的秘辛，笑認性愛次數大幅增加，愛愛太累還直接睡著。

王宥忻與翁承旭（翁總）2023年離婚、結束12年婚姻，後於去年宣布再婚，兩人再次相愛婚姻生活甜蜜蜜，更計劃要補辦一場盛大婚禮；再婚後學習以柔克剛的技巧，不同於過往開口就質問對方人在哪裡，她改以「陰柔功」招數收服老公，想對方的時候就撒嬌喊：「寶寶我好想你！」讓翁承旭整個人腿都軟了。

廣告 廣告

女團「F40」成員們都是40歲以上且經歷離婚的熟齡女子，希望透過自身經驗傳遞「只要不放棄，永遠都有機會」的理念，翁承旭作為「Sugar Daddy」到場力挺，盼「F40」為演藝圈帶來全新面向；擁有10億元身家的王宥忻，創業成功，也想藉由團體帶給失婚婦女新希望。



【更多東森娛樂報導】

●超狂上圍比臉大！SWAG健身女神「酒店全裸」畫面曝

●演唱會點歌始祖是他！趙傳宣布喜訊：喊得出來我就敢唱

●帕拉斯男女通吃！花美男團員「被塞千元鈔」拉下台陪酒

