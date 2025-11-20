10億非法吸金案偵辦4年無進度! 王鴻薇質問法務部：這合理嗎？
國民黨立委王鴻薇19日在立法院質詢法務部長鄭銘謙,痛批天逸集團非法吸金案偵辦四年「擺在那裡紋風不動」,讓外界認為司法怠惰。王鴻薇指出,天逸集團董事長溫峰泰以「基金隊長」為名對外吸金,保證回本且報酬率高達6%到12%,典型的非法吸金案例,涉及金額高達10億元。
王鴻薇表示,2021年9月檢調大規模偵辦,董事長溫峰泰以200萬元交保,天盈投資負責人王志模100萬元交保,但交保後案件竟「擺了四年,沒有再開任何一次庭,也沒有再傳喚任何一個人,沒有任何偵辦動作」。她質問法務部長「合理不合理?」
法務部長鄭銘謙辯稱去年12月有開過庭,但王鴻薇反駁「那也是三年之後了,一次開庭!」她指出,這家公司繼續在做營運,與柬埔寨商務部正式簽約,又介入上市公司經營權紛爭,被害人一定會認為「這個人是不是有雄厚的政商關係,可以讓檢調在一次大規模偵辦、交保之後無聲無息」。
王鴻薇痛批,這不只是個案也是通案,「就如同太子集團是美國給資料我們才辦,這個是我們已經在偵辦,卻擺在那邊紋風不動,這就是會讓外界認為司法怠惰」。她強調,對於大型非法吸金詐騙「你們都可以擺四年之久」,讓被害人血本無歸。
王鴻薇也提到太子集團特助15萬交保後「臉上出現燦笑、開心得不得了」,質問這給國人什麼訊號。她要求法務部「該辦的就辦,如果沒有涉嫌就趕快還人家清白,把案子擺在那裡都不是應該有的態度」。
