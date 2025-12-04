10元林家肉燥飯暫結束營業 老闆「下台一鞠躬」

在台南經營35年的知名小店林家肉燥飯以一碗10元的價格擄獲不少人的心，但是現在傳出消息要結束營業了。（圖／東森新聞）





在台南經營35年的知名小店林家肉燥飯以一碗10元的價格擄獲不少人的心，多年來都沒有漲價，連總統賴清徳都曾來吃過，但是現在傳出消息要結束營業了，才剛開完第二次刀的老闆在臉書向顧客道別，說夫婦二人年紀大了，實在沒體力再做下去，決定下台一鞠躬，不過好消息是兒子想接手，未來可能在別的地方重新開店。

記者vs.店老闆：「都滷在裡面了，還有滷丸。」

這一鍋滷得熱乎乎又入味的肉燥，裡面還加入油豆腐、肉丸一起滷，淋上了白飯一碗只要十元，是台南知名的林家肉燥飯，但是位於台南安和路上的店面卻貼出了大大的讓字，老闆夫婦要頂讓店面了。

隔壁店家：「這裡可能要讓人頂讓了，一個多月沒看到他了，可能要休息吧。」

隔壁店家說一個月來，肉燥飯的店面都是關的，而記者聯絡上林家肉燥飯老闆娘，她趕來打開門，店內牆上還貼著總統賴清德來用餐的海報。

林家肉燥飯老闆娘：「他吃魚肚湯，肉燥飯還有一些小菜。」

老闆娘說先生堅持讓做工的人都可以吃飽，多年來肉燥飯不漲價，連魚皮湯、魚肚湯都只賣4、50元，但是因為老闆開二次刀，再加上二人年紀大了，才決定要結束三十多年來的生意。

林家肉燥飯老闆娘：「他就是不能再做了，再做的話就會第三次開刀，所以我們要放棄也很可惜，因為從我們夫婦年輕開始，兩人一起做做了30多年，我兒子也來幫忙做了10幾年。」

由於林家肉燥飯是不少台南人習慣吃的肉燥飯，老闆宣布下台一鞠躬，讓天天來吃的死忠顧客好難過，老闆夫婦的兒子願意接手，所以一家人計畫要找其他地方另外開業，未來還是可能會吃到這傳統的美味。

