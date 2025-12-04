10元肉燥飯沒了！台南35年老店突宣布熄燈 全網淚：再也吃不到了

生活中心／綜合報導

在台南飄香35年的傳統好味道「林家肉燥飯」，3日無預警在社群宣布結束營業，消息一出在地饕客全傻眼。這間靠著「10元肉燥飯」打響知名度的小店，長年以超佛心價格、家常好滋味陪伴無數台南人的三餐日常，一夕宣布熄燈，立刻掀起滿滿不捨留言：「謝謝你們讓我們吃了這麼多年平價美食」、「最佛心的肉燥飯，下台辛苦了」、「感謝頭家、頭家娘把美味留給大家」。

「林家肉燥飯」自1990年創立，以10元肉燥飯、海產粥、海鮮湯及一整排自助菜色聞名，被不少台南人列為「打牙祭必吃」的口袋名單。當年賴清德還是副總統時，也曾低調來店用餐，足見其人氣。

「林家肉燥飯」3日突PO文說要熄燈了。（圖／翻攝自Facebook）

店家3日在臉書拋出一句：「林家肉燥飯，謝謝大家，下台一鞠躬。」讓老客人瞬間鼻酸。貼文回顧店家從南園街養生市場起家，後來搬到安和路一段，陪伴無數家庭成長，「從阿公帶孫子來吃，到孫子長大又帶自己的孩子來」，林家彷彿成為大家的「第二個廚房」。

文中也提到，堅持35年的10元肉燥飯背後，不只是美味，更是老闆與老闆娘多年的血汗與辛勞，「已經工作到身體變形的一把老骨頭」。老闆更曾感慨說：「大家生活都辛苦了，我們少賺一點沒關係，最重要是大家吃得飽。」

如今因林老闆與老闆娘年紀漸長，終於必須做出結束營業的決定，「想說的話太多了，非常感謝所有人的支持。林家肉燥飯的扛棒我們會繼續背著，未來無論走向哪裡，也請大家繼續支持！」

早在上月初，「林家肉燥飯」就在FB透露林老闆接受疝氣手術，因此在11月6日至30日期間店休讓老闆好好休養。（圖／翻攝自Facebook）

其實早在上月初，店家就透露林老闆接受疝氣手術，因此在11月6日至30日期間店休讓老闆好好休養。沒想到本月初就改宣布熄燈，讓不少原本想「再回味一次」的老饕措手不及，湧入留言區喊痛心：「哭啊，本來這禮拜要帶朋友去吃的！居然來不及」、「辛苦你們了，阿北阿姨請好好休息」、「從小吃到大，謝謝林老闆，用力祝福退休快樂」、「祝早日恢復健康」、「也希望兒子能把味道傳承下去」。

「林家肉燥飯」的好滋味是許多台南人從小吃到大的回憶（圖／翻攝自Facebook）

