10元蔬菜來了！全聯、大全聯連3天激省優惠快搶
生活中心／賴俊佑報導
10元就能買菜！全聯、大全聯推出3天激省優惠，青江白菜單包只要10元，6款明星生鮮品項最高現省40元；另外，愛買量販力拼年前倒數２週採購潮商機，加碼推出第二波 APP 會員滿額享9折優惠。
全聯、大全聯青江白菜只要10元
全聯、大全聯1月31日至2月2日青江白菜爆殺價單包只要10元，全台門市每日共計限量10萬包；週末犒賞吃好料，澳洲穀飼嫩肩牛排特價149元，黃金鮮腐竹單盒39元，智利甜桃只要79元，「美味堂 老重慶麻辣雙寶」特價79元，甜點「We Sweet爆漿蛋糕」每盒特價59元，每項商品每人限購3份，數量有限，一起買最划算！
大全聯準備圍爐食材最高現省超過100元！有機霜降黑蠔菇單盒特價35元、2盒只要65元，花椰菜單粒58元，台灣包心白菜單粒29元，冷藏肉/解凍肉-土雞骨腿切塊每盒549元，冷凍羊肉火鍋肉片(袋)每100公克49元，冷凍豬五花火鍋片(袋)每100公克45元，30/40白蝦每盒特價349元，現流透抽每尾109元，特選台灣鯛魚排3連包429元，烏魚子一口吃單包特價249元，秘魯綠無籽葡萄每公斤309元，美國富士蘋果每粒28元、4粒100元，紐奧良烤雞全雞特價199元，歡樂炸雞桶(5支雞腿、6支雞翅) 每桶只要279元，葡萄吐司單條75元，砂糖甜甜圈每個15元。
愛買連5天消費滿2千享9折回饋
愛買量販推出第二波農曆年前倒數2週優惠，愛買APP會員於指定日期1/31、2/01、2/6、2/7、2/8，使用愛買APP會員條碼結帳單筆滿2,000元即可享9折電子現金折價券回饋，單筆回饋最高500元，每人限三次。
此外，即日起至2月24日，愛買APP會員再加碼推出多項滿額送券優惠，涵蓋年節熱銷品類，包含酒品、主食、民生用品與個人清潔保養商品，回饋一次到位：
購買威士忌/白蘭地/酒禮盒/清酒/梅酒/葡萄酒單筆滿2500元送250元酒類電子現金折價券(此活動至2月15日)
購買泡麵/麵條/米粉/冬粉/全系列商品單筆滿399元送40元電子現金折價券
購買包裝米單筆滿499元送40元包裝米現金折價券
購買個人清潔保養等指定商品單筆滿1000元送100元相關品類電子現金折價
同時，即日起至2月24日，愛買也推出不分會員的現折優惠活動，讓消費者立即有感、省得更直接：
年節飾品/博弈商品單筆滿600元現折60元
鍋具/廚房用品/保鮮盒/保鮮膜/耐熱帶單筆滿1500元現折150元
保溫瓶/玻璃瓶/耐熱玻璃壺單筆滿600元現折60元
購買冰箱/洗衣機/電視/冷暖空調單筆滿5000元現折500元，現在加碼單筆滿15,000元還可再享12期分期零利率。
更多三立新聞網報導
獨家／黃仁勳將拜土地公！這兩間「百年廟宇」鄰近北市科 廟方回應了
全家開賣「陳耀訓蛋黃酥」！限時13天、限定8門市 搶購攻略一次看
賈永婕免費送禮？ 小心！這是「假董」2處辨真偽
4大超商優惠「咖啡買2送2、買7送7」！ 霜淇淋2支55元
其他人也在看
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 7則留言
今晚拚發財！大樂透頭獎1.1億 4星座財運爆棚變富翁
大樂透頭獎上看1.1億元，今（30）日晚間開獎。《搜狐網》運勢專欄點名4星座，新的一年到來，財運也跟著暴漲旺到擋不住，有機會獲得意外之財，鈔票數到手軟。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
探索冬季日本零食美味：舌尖上的北海道與北日本頂級選擇
冬天總讓人想享受暖心又不膩口的零食，尤其是來自日本的手工點心與特色小食，絕對是寒冷日子裡的療癒小確幸。不論是在家追劇、辦公室小嘴饞，或是與好友聚會下酒，一盒優質日本零食不僅滿足味蕾，也帶來日式生活美學的愉悅氣氛。這次就和你分享幾款冬季限定及人氣日本進口美味，讓日常零食時光更有質感與溫度！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
小孟老師運勢／12星座財運曝光！天蠍座「靠1招」賺錢
生活中心／綜合報導一月最後一天、1月31日（週六）的星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日特別提醒牡羊、雙魚兩星座，投資須謹慎，其中雙魚座要「控制投資金額」，牡羊座則是「避免高估價值」。此外，雙子、處女、天蠍、射手本日財運佳，其中天蠍座有機會靠「收藏升值」賺錢。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
這些絕不能錯過！觀光客最愛買的日本伴手禮7選
到日本逛街買東西你最愛買哪些？日本的糖果點心、玩具、家電都是全球觀光客眼中的搶手貨，回國前不只幫自己買，當然也要幫親朋好友帶上好幾包！這一次詢問了曾經來過日本觀光的各國女性，詢問他們想買的日本產品有哪些？為什麼想買？一起來看看大家眼中的人氣伴手禮有哪些吧！ （以下內容皆為受訪者的個人意見）LIVE JAPAN ・ 1 天前 ・ 發表留言
海報有玄機！3移工見牆上「6字箴言」 跟著買爽中300萬頭獎
彰化花壇「大棒彩券行」傳出喜訊！3位越南籍移工受到新聞啟發，相約試手氣，幸運刮中「金馬獎」刮刮樂頭獎300萬元。他們進店看到牆上「馬上刮、馬上發」海報，靈機一動專挑馬圖案醒目的「金馬獎」刮刮樂，果然一刮即中。這筆意外之財讓3人興奮不已，直呼今年可以過個好年了。此幸運故事不僅為彩券行增添喜氣，也吸引不少民眾前來沾沾好運，成為近期熱門話題。提醒您，購買彩券應量力而為，切勿過度投注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
尾牙獎金這樣花｜上班族超推精品TOD'S、HOGAN折扣太殺、市場最低價托特包必買！
新年換新包，年底的獎金有地方花了！上班族首推TOD'S，皮質好、設計簡潔俐落、容量也好裝。這次不僅有優於專櫃的甜甜價之外，結帳再下殺五折！包含托特包、流浪包、斜背包等實用包款都有，絕對買了不虧！Yahoo好好買 ・ 50 分鐘前 ・ 發表留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 46則留言
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 3 小時前 ・ 7則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 1 天前 ・ 19則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 31則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 1 天前 ・ 9則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 17 小時前 ・ 59則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 391則留言
老高停更3個月回歸！2026首支影片「獻聲不露臉」惹哭粉絲
老高在影片中坦言，過去一段時間選擇暫別，是為了全心陪伴家中11歲愛犬「力氣」對抗淋巴癌。他表示，人生中有些重要的陪伴無可取代，因此選擇在最關鍵的時刻留在家人身邊。他也提到，現階段生活正逐漸回歸軌道，未來將以自身步調恢復更新，並強調：「彼此陪伴是我人生的重要...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 5則留言
「台灣第一代女諧星」秦菲菲近況曝！賣早餐變東區億萬富婆
資深女星秦菲菲有「台灣第一代女諧星」封號，過去是《綜藝一百》班底，39歲淡出演藝圈後改從事早餐業累積大量財富，變東區億萬富婆。主持人陳鴻30日在臉書分享與秦菲菲等友人聚餐，一起懷念日前過世的「四哥」曹西平。中天新聞網 ・ 9 分鐘前 ・ 16則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
為何擋軍購、想見習近平？鄭麗文全說了
[NOWnews今日新聞]《經濟學人》29日訪問國民黨主席鄭麗文，形容鄭麗文做出她迄今最大的豪賭，在中國大陸加強於台灣周邊軍演時，阻擋提高軍事支出。在訪問中，鄭麗文表示，台灣人應該接受自己是中國人，期...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 161則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言