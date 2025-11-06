10分鐘不滑手機就焦慮？醫師教你4招數位排毒改善睡眠和專注力

少一點手機螢幕干擾，能睡得更好、心情更穩，醫師教你超實用數位排毒法。

現代人幾乎無時無刻離不開手機，吃飯、等紅燈、睡前都在滑手機，只要10分鐘沒看手機就感到焦慮不安，甚至伴隨注意力下降、情緒波動與睡眠困擾。營養功能醫學醫師劉博仁指出，長期沉迷數位媒體會讓大腦處於「低度慢性警覺」，造成認知疲勞、焦慮、睡不深，甚至可能影響免疫與內分泌系統。

過去研究顯示，過度使用手機和社群媒體就像身體吃太多糖。一開始刺激，但久了就會失衡，藍光會抑制褪黑激素分泌，干擾生理節律；滑社群的比較心態，則容易產生自我懷疑與情緒耗損。

2025年《Cureus》期刊綜論回顧了全球14項研究發現，暫時離線可明顯降低憂鬱與焦慮症狀，改善睡眠品質，尤其對長期沉迷社群媒體、資訊焦慮或自我比較嚴重的人效果最明顯。

劉博仁醫師建議4招「數位排毒法」

第1週「覺察」：觀察每天使用手機時間，關閉不必要通知，睡前兩小時不碰手機。

第2週「替代」：把滑手機時間換成散步、泡茶、閱讀或聽音樂，每日安排1到2段15到30分鐘的無網路時間。

第3週「短期斷線」：嘗試週末不看社群媒體，睡覺把手機放客廳，只用鬧鐘，並記錄睡眠與心情變化。

第4週「維持」：建立晚間宵禁時間，每週安排一天離線日，與家人朋友面對面互動。

醫師提到，「有時候，不是你需要更多時間，而是少一點干擾。」透過規律的數位排毒，不僅可改善睡眠與專注力，還能讓大腦真正休息，情緒更穩定，心靈重新呼吸。對現代人來說，暫時離線也是一種必要的健康管理。



