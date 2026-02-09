10分鐘內3班機連發Mayday！飛機輪胎脫落跑道暫關閉 桃機罕見連鎖反應

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

德威航空一架班機昨（8）日下午降落桃園機場時，發生輪胎脫落意外，機場北跑道因此暫時關閉進行檢查，部分航班受到延誤影響，也導致3架航班在短時間內接連發出「Mayday」（緊急狀況）求救訊號。桃園機場公司已通報民航局與運安會進行調查，以確保未來尖峰時段的飛航調度安全。

德威航空一架班機降落桃園機場時，發生輪胎脫落意外，機場北跑道因此暫時關閉進行檢查，導致3架航班接連發出「Mayday」求救訊號。（示意圖／Unsplash）

德威航空韓國濟州飛往桃園的TW687航班，昨日下午3時許降落桃園機場時，發生輪胎脫落意外。雖然班機最終平安停靠於停機位，但跑道上遺留輪胎碎片，桃園機場基於飛航安全考量，暫時關閉北跑道進行檢查。

廣告 廣告

由於北跑道關閉期間適逢航班尖峰時段，僅仰賴單跑道運作，導致多架航機被迫在空中盤旋等待，3架航班也因燃油量問題，先後發出「Mayday」。

根據「TWSkyWave 空中電波」航管通訊紀錄，長榮航空BR392班機於昨晚6時52分20秒率先向塔台發出「Mayday」求救訊號，請求優先降落；不到6分鐘後，長榮航空另一架BR007班機也於6時57分50秒宣告Mayday；原訂於晚間6時20分降落的香港航空HX26班機，因延誤超過半小時仍無法著陸，於6時59分57秒在通訊中連續3次呼叫「Mayday」，強調燃油緊急狀況。

3架班機在10分鐘內接連發出「Mayday」求救訊號的情況相當罕見，所幸在航管人員即時調度引導下，3架班機最終皆平安降落。機場公司已依規通報民航局與運安會，後續將針對德威航空輪胎脫落原因及此次連鎖延誤事件進行調查，確保未來尖峰時段的飛航調度安全。

更多FTNN新聞網報導

DC快充每度電12元！桃機二航廈擴建電動車充電樁 2月2日起收費啟用

第三航廈新工程將啟動！桃機1/7晚間調整「航站南路」動線

2台人在關西機場被搜出槍枝！ 長榮航空：日本執法單位處理中

