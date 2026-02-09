10分鐘內3航班喊「Mayday」求救 桃機塔台錄音曝光

昨（8）日晚間桃園機場發生驚險事故，從韓國濟州島飛往桃機的德威航空TW687航班，在降落時竟輪子掉落。（圖／Threads@edward_cyy_授權提供）





昨（8）日晚間桃園機場發生驚險事故，從韓國濟州島飛往桃機的德威航空TW687航班，在降落時竟輪子掉落，造成後續日本航空班機壓到碎片，後因跑道封閉無法降落，有2架長榮航空、1架香港航空班機在晚間6時52分起，近10分鐘內接連呼叫「Mayday」求救，所幸最終均平安落地，沒有人員傷亡。整起事件仍待民航局與運安會調查。

燃油不夠！3班機連喊「Mayday」求救

「TWSkyWave 空中電波」記錄下昨晚桃園機場這段驚險的過程，晚間6時52分，先是長榮航空BR392連續呼叫3聲「Mayday」，向塔台表示燃油不足，請求進場；接著在晚間6時57分，長榮航空BR007向塔台告知已達最低油量，隨後呼叫「Mayday」；晚間6時59分，香港航空HX260也因燃油不足，向塔台呼叫「Mayday」。

廣告 廣告

短短10分鐘內就有3架航班發出緊急求救訊號，實屬罕見，有網友在社群分享這驚險片段，引發熱議，「可以跟那個航空公司求償嗎」「光是聽到不同國家的飛機用不同口音叫may day我就頭皮發麻」「塔台的工作好緊張，要聽懂各式英文還要可以解決問題」。所幸最終全數班機都順利降落，無人傷亡。

德威航空降落桃機 「掉輪子」惹禍

讓桃機空中陷入混亂的就是德威航空TW687航班，昨日從韓國濟州島出發飛往桃園機場，下午3時許降落時輪子竟掉了下來，導致日本航空班機壓到零件碎片，機場人員緊急封閉北跑道，進行全面檢查，只用南跑道起降，直到下午5時35分才重新開放，初步統計影響14航班。

目前機場公司已依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」通報民航局標準組、交通部及運安會等，後續將持續配合相關單位調查釐清原因，並強化場面巡檢與外來物侵入防制作業。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

德威航空降落桃機輪胎突掉落！ 14架班機延誤

德威航空降落桃機「右輪脫落」影響14航班 鏡頭君全拍到

驚魂！德威航空降落桃機「輪子突脫落」畫面曝光

