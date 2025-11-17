10分鐘快剪釀慘案？ 女後頸「8道紅痕」嚇壞老公

女子去知名連鎖快剪修頭髮，沒想到後頸驚見8道紅痕。（圖片來源／民眾提供）

快剪釀慘案！有女子昨晚(11/16)去桃園市中壢區一間知名連鎖快剪修頭髮，沒想到10分鐘後出來，後頸驚見8道紅痕，把丈夫嚇壞了，拉著太太到店面討公道，卻只得到設計師冷淡回應一聲「喔」。而店家事後承認這位設計師較資淺，還在釐清傷痕發生原因，如果真的有疏失，願意支付醫療費用。

整個脖子後面紅通通，仔細一算，至少有8道紅痕，看到心愛的太太剪完頭髮後竟然傷痕累累，讓丈夫好心疼。當事受傷A小姐丈夫：「我老婆說設計師她剛剪的時候，就用到後面背後後頸的時候，就突然很痛，她就喊痛，可是設計師她還繼續去弄。」監視器畫面也曝光，事情就發生在桃園市中壢區，夫妻倆在賣場吃完飯後，太太求方便去快剪，把短髮修一修，女生只要150元，10分鐘後就剪完，沒想到出來店面後把丈夫嚇壞了。丈夫後來拉著太太到店面討公道，質問為什麼剪成這樣，沒想到設計師只回了「喔」。丈夫再問難道客人喊痛還繼續用嗎？設計師則回說「只是正常剪」，而且沒有藥給客人擦。當事受傷A小姐丈夫：「我們推剪通常是平的朝皮膚，設計師她是尖的直接朝皮膚，她用刮的。」

丈夫拉著太太到店面討公道，卻只得到設計師冷淡回應。（圖／TVBS）

觀察快剪SOP，會先用剪刀剪長度，再用電推修細髮，最後用吸髮設備清理。翻開店家Google評論，也能發現過去曾有抱怨設計師動作粗魯的負評，不過也有老顧客透露設計師要挑資深的。非當事民眾：「可能跟不同的設計師有關，可能那個設計師比較經驗不足之類的。」快剪營運副理表示，確實幫A小姐剪髮的是較資淺的員工，最近兩三個月才來，不過是合格的設計師，後續會檢討應對態度。快剪營運副理：「有的人皮膚確實比較敏感，就是在推的時候她會有痕跡，可是隔天的話應該就會消掉了，那如果說真的是我們不對，那我們當然會承擔顧客她去皮膚科看醫生的那些費用。」

連鎖快剪監視器畫面。（圖／TVBS）

非當事美髮專家Vic維克表示，使用電推的時候要是力度過大的時候，就很有可能會出現這樣的傷口。目前店家還在釐清傷痕發生的具體原因，就盼未來減少問題發生。

