10分鐘搶光！年貨大街發免費「年菜披薩」 200人頂豔陽排隊

【記者莊偉祺／台北報導】台北年貨大街開跑，今迪化街迎來「年菜披薩」排隊人潮。必勝客發放200份新品免費吃，首批不到10分鐘就被搶光！同時，4年前熱議的「湯圓披薩」，也配合西洋情人節回歸。

「2026台灣年味在台北」迪化街年貨大街即日起至2月15日登場，繼台北市長蔣萬安昨日到場發送發財金，並喊出今年要再度挑戰營業額破20億目標後，今（4日）必勝客也到霞海城隍廟旁舉辦「行動團圓桌」免費發送披薩活動了！

今日必勝客在台北年貨大街現場，限量發送春節新品「金皇軟殼蟹鮑魚披薩」免費試吃，共有200份披薩分為兩批發送，首批100份於13：30發放，業者統計不到10分鐘就被拿光了！緊急從鄰近的台北圓環門市接續調來第二批100份披薩。有民眾中午大太陽就在現場排隊等候，拿到限量的「年菜口味」披薩直呼賺到了！

業者指出，今年將熱銷榜中的海鮮系列披薩首度加入鮑魚，推出升級版「金皇軟殼蟹鮑魚披薩」，並搭配干貝、酥炸軟殼蟹，再淋上蟹黃醬汁開賣，期間限定大披薩968元，PK APP外帶單點享嚐鮮價499元。

今日必勝客在台北年貨大街現場，限量發送春節新品「金皇軟殼蟹鮑魚披薩」免費試吃。莊偉祺攝

必勝客發放免費試吃披薩，首批不到10分鐘就被拿光了。莊偉祺攝

同時，4年前推出造成討論的「湯圓披薩」也回歸了！今年配合西洋情人節將至，更特別換上愛心造型推出新版「花好月圓愛心披薩」，搭配滿滿湯圓與紅豆組合，再淋上煉乳與花生粉呈現。「花好月圓愛心披薩」即日起至2月14日限定開賣，單點價為299元。

此外，「花好月圓愛心披薩」也能搭配春節套餐「新春烏金噴發火山餐」一起吃，內含一個「金皇軟殼蟹鮑魚大披薩」，可免費升級「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」，還有一個外帶大披薩或外送小披薩，以及副食、飲料為1068元起。

今發送免費披薩現場，還有打卡送隱藏優惠。莊偉祺攝

「花好月圓愛心披薩」即日起至2月14日限定開賣，單點價為299元。必勝客提供

