10分鐘撞3次！高雄毒駕男「逆向連撞6車」還肇逃2次遭送辦

高雄市大寮區昨（12/26）日晚間發生連環車禍，一名吳姓男子於晚間7時39分，駕駛自小客車行經鳳屏二路與九和路口時，不明原因偏離原行車道，逆向撞上正在停等紅燈的車輛，6輛車遭波及，造成包含肇事駕駛在內共3人受傷，其中2人送往長庚醫院治療，所幸均為輕傷，無生命危險。

警方調查，肇事駕駛為40歲吳姓男子，事故發生後交通分隊立即到場處理，並對吳男實施酒測，結果酒測值為0。然而，吳男坦承於駕車前曾施用毒品「依托咪酯」，警方隨即擴大追查其行車動線與相關事故紀錄。

經比對案發前後的交通事故通報及周邊監視器畫面，警方發現吳男疑似在短時間內連續涉及另外2起交通事故。第一起發生於晚間7時31分，地點在光明路二段，吳男駕車擦撞一輛自小客車，造成對方駕駛輕傷，隨後未停留即離開現場；第二起則於晚間7時41分，在河堤路與義和路口，再度擦撞一輛自小客車，所幸未造成人員受傷。

警方指出，吳男於約10分鐘內、行駛距離約6.7公里的過程中，連續發生3起車禍，最後在九和路口連撞6車的重大事故。相關案件目前已併案偵辦，警方訊後依施用毒品後駕車，涉犯公共危險罪，將吳男以準現行犯身分移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，進一步釐清相關刑責。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

