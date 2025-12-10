10分鐘賺400億！ 川普嗨曝英特爾交易內幕：都沒人提起





美國總統川普（Donald Trump）近日接受《Politico》專訪時，談及美國半導體政策與經濟成就，並罕見揭露美國政府「入股英特爾（Intel）10%」的內幕，聲稱此舉「只花10分鐘就替美國賺進400億美元」。川普宣稱美國在其領導下吸引18兆美元AI相關投資，遠超中國的2兆美元，並強調這將帶來前所未有的就業成長，批拜登任內投資不足1兆美元。

川普表示，美國過去曾「壟斷全球100%晶片生產」，但因為「歷任總統太笨、沒有商業頭腦」，才讓全球晶片領導地位逐漸落後。他透露，英特爾今年向政府尋求支持時，他提出以10%的公司股權作為交換，最終讓美國政府在短時間內「賺進400億美元」，並推升英特爾股價。他強調：「這是我10分鐘幫美國掙到的，卻沒人提起。」

美國總統川普再度高調宣傳其經濟成績，強調美國在他領導下迎來「史上最大投資潮」。川普表示，AI產業正以空前速度進駐全美，各地新工廠陸續啟用，推動美國累計吸引多達18兆美元投資。他更點名拜登政府任內僅吸引不到1兆美元，強調「我們創下歷史紀錄！」

川普並拿美國與中國比較，聲稱中國僅獲約2兆美元投資，美國遙遙領先。他認為這些資金將全面轉化為就業機會，預告美國將迎來「前所未有的就業榮景」。

（封面圖／翻攝《Donald J. Trump》粉專）

