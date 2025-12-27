10分鐘3車禍！毒駕悚撞8車4人傷 男遭逮送辦

高雄市 / 綜合報導

高雄大寮昨(26)日10分鐘傳出3起車禍，經查都是同一人肇事，這名40歲的吳姓駕駛會接連釀禍是因為他施用毒品後開車上路，約莫7點多公里路程涉及3起車禍，害8部車輛不幸挨撞，包含吳姓男子共4人受傷，現在他也被依公共危險準現行犯遭逮捕移送偵辦。

車輛看到紅燈紛紛減速停下，但這時一部小客車完全沒剎車，從對向直直衝了過來猛烈撞擊，被撞車輛劇烈晃動，肇事車輛當場失控一路向前滑行，目擊民眾說：「很快然後就聽到碰這樣然後一直碰碰碰，還以為是他驚嚇到然後踩錯油門，神情整個都恍惚啊眼神都不一樣。」

現場頓時一片混亂，好幾部車的鈑金都被撞凹，車殼零件四散，而這一部黑色轎車就是肇事車輛，它的引擎蓋掀起，車內安全氣囊也都爆開，事後經查駕駛是毒駕，而且離譜的是短短10分鐘竟連續撞擊3次。

時間回到昨日晚間7點28分，高雄大寮區光明路二段與市道188路口，白色轎車突然從後方被高速追撞，巨大聲響嚇得附近民眾紛紛出來查看，目擊民眾說：「從後面撞下去接著又往前。」車輛不但沒停下處理善後，稍作停留後加速逃逸。

40歲的吳姓駕駛施用毒品後開車上路，先撞了一車後沿河堤路方向行駛，10分鐘後又傳另一起車禍，雖然無人受傷但他仍沒留在現場，直到下個路口，最終釀6車連撞意外，林園分局副分局長黃國峰說：「公共危險準現行犯施用毒品後駕車，移送台灣高雄地方檢察署偵辦。」

施用毒品依托咪酯開車上路，疑似神智不清才會連續發生車禍，不但害己又害人，現在除了要被罰錢、吊扣駕照外，還被依公共危險罪移送偵辦，再看一次撞擊瞬間，所幸遭波及駕駛都未受到嚴重傷害。

