高雄林園這起連撞事故，40歲吳姓駕駛，上個月在屏東也被查獲持有毒品，結果又吸食「喪屍煙彈」危險上路，從台88橋下，橫衝直撞開了10分鐘的車，造成3起事故、共8車擦撞，有目擊民眾救出駕駛時，發現他神情恍惚。

10分鐘3連撞！40歲男上個月屏東持毒，高雄又毒駕。（圖／TVBS）

事故現場一片狼藉，休旅車輪胎爆裂、車身凹陷，肇事車輛車頭及保險桿更是撞爛，超過6部車輛捲入這場連環車禍。目擊民眾表示，當時聽到一連串的撞擊聲，「砰砰砰」聲不絕於耳。另一名目擊者描述看到六七台車撞在一起，肇事車輛是逆向撞過去的，駕駛下車後整個人處於恍神狀態。

吳男吸毒後茫茫上路，短短10分鐘接連發生三起事故，撞毀8車4人受傷。（圖／TVBS）

事發經過顯示，吳姓駕駛從6、7公里外就開始亂開車，先在高雄大寮光明路二段、88道路下方從後方擦撞轎車，造成1人輕傷。隨後他繼續行駛至河堤、義和路口，撞上1輛休旅車後逃逸。最後在九和路逆向衝撞，連撞6部車，短短10分鐘內就釀成3起車禍。一位民眾表示，她的丈夫見肇事車輛冒煙，前去將駕駛扶出車外，發現他看起來「傻傻的」。

40歲吳姓駕駛，11月初就因持毒被逮，還沒判刑被關，就又吸毒上路釀禍。（圖／TVBS）

林園分局副分局長黃國峰表示，吳姓駕駛酒測值為0，但他坦承在駕車前有施用毒品依托咪酯。這起事件包含肇事駕駛在內共有3人受傷，所幸均為輕傷，無生命危險。這名40歲吳姓駕駛頻繁毒駕的行為引起社會關注，若不加以制止，恐怕下次將造成更嚴重的人命傷亡。

