10台男柬埔寨涉詐被抓「中國突遣返」8人遭通緝！小三通旅客嚇傻

廈金小三通昨日出現一批「特殊旅客」，中國公安在未事前通知台方的情況下，搭乘兩班小三通交通船押解10名台籍男子遣返，其中8人涉犯詐欺、洗錢等罪名被台灣通緝。船抵金門水頭碼頭後，移民署與港務警察緊急進駐戒護，並自下午一路作業至晚間7時30分才完成相關程序。

事發於小三通下午4:30、5點船班，多名男子被公安壓解上船，直到船離岸後，公安才離開碼頭。移民署與警政署高雄港務警察總隊金門中隊接獲通知後，立即到場應變。由於8人均無法正常通關，查驗程序相當複雜，直到晚間才完成後續處理。

經檢警確認，其中37歲林男、22歲褚男、33歲楊男、35歲林男涉犯詐欺、洗錢防制法等罪，皆已遭法院判刑確定，昨天移送金門地檢署後直接收押入監執行刑期。另外4人由發出通緝的檢察署以視訊方式偵詢後，完成程序即請回；其餘2名非通緝者則依一般程序通關後離去。

據悉，這10人多為22至30歲的年輕男子，多為2019年中國公安在緬甸逮捕、逾200名詐欺嫌疑人中的台籍嫌犯，其後被中國法院判刑，刑滿後即以遣返方式送返台灣。他們全員無證件、僅攜帶少量現金，外貌與背景相似，研判可能屬同一詐欺集團，但彼此聲稱互不認識。

至於若通緝犯已在中國服刑，返台後是否仍需執行刑期、是否涉及「一罪兩罰」？金門地檢署表示， 案情仍在釐清中，不便回應。

根據《ETtoday》報導，地方人士指出，小三通停航多年，今年甫恢復，如今再被用作跨境遣返途徑，恐增加邊境管理風險，部分旅客得知與通緝犯同船，直呼心驚「至少要提前告知一下」。金門副縣長李文良回應，押解屬「機密業務」，地方政府不會事先收到通知，相關程序由中央業管單位負責。

