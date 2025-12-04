10台籍詐欺犯中國服刑完畢 經小三通遣返

渡輪停靠碼頭，旅客陸續下船，不少人透過小三通往返海峽兩岸。如今有民眾從廈門回台，但同行乘客中出現台籍詐欺犯，一度引發恐慌。

共乘旅客許先生表示，「剛好要回來的時候就看到移民署的押一些犯人，還滿可怕的，對到眼，他們記住我們長相的話怎麼辦。」

宛如海上版的空中監獄在金廈小三通上演，據了解，這群人涉嫌從事跨境詐欺，在中國落網後已在當地服刑完畢，這回更被對岸公安遣返，我方部份單位事前並未接獲通知。

金門縣官員指出，「因為他這個屬於比較敏感的業務，這個事情我是事後才知道。」

3日帶回的10人有4人早就另涉刑案，在台被判刑定讞，先被發監執行；另外4人經金門檢方視訊訊問後，後續交由各地檢署辦理，但有2人卻不見蹤影。

其實各國協助遣返過去多有案例，但面對中國在政治等因素關係緊張後，兩岸共打機制幾乎難以發揮作用。這次台籍嫌犯被遣返，是否意味著「兩岸共打」有望逐漸解凍？

銘傳大學犯罪防治學系暨研究所副教授王伯頎認為，「我只能說，至少這是一個好的開始，至於說是不是解凍，這個我覺得是一個持續性的問題，如果持續有 當然我們肯定這樣的一個部分。」

從學者觀點，單憑此次事件無法直接斷言兩岸共打機制恢復常態，依舊得視往後的合作情況而定。

