10國聯合聲明警告加薩人道處境惡化 以色列將暫停逾30援助組織運作

10個國家的外交部長對加薩人道處境的再度惡化表達「嚴重關切」，並表示局勢「極為糟糕」，在此同時，以色列30日也宣布，暫停超過30個人道組織在加薩走廊的運作，理由是未遵守新的登記規定。

英國、加拿大、丹麥，芬蘭、法國、冰島、日本、挪威、挪威和瑞士，在英國外交部發表的一份聯合聲明中表示：「隨著冬季到來，加薩平民正面臨惡劣的天氣狀況，包含豪雨和低溫。」

聲明指出：「130萬人仍急需住所支援。超過半數的醫療機構僅部分運作，而且面臨必要醫療設備與物資短缺。衛生基礎設施的徹底崩潰，使得74萬人口面臨有毒洪水的威脅。」

這個警告正值美國總統川普(Doctors Without Borders)警告哈瑪斯如果不解除武裝，將「付出慘痛代價」，展現了與以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)站在同一陣線的姿態。

川普29日的發言也淡化了與尼坦雅胡就推動第二階段加薩停火協議，關係陷入緊張的報導。

10國外交部長在聲明中表示，他們歡迎結束加薩流血衝突和確保以色列人質獲釋取得的進展。

聲明指出：「但我們不會忽視加薩平民的困境」，呼籲以色列政府採取一系列「緊急且必要」措施。包含確保國際非政府組織能夠以「持續且可預測的」方式在加薩運作。

以色列30日表示，將從明年1月開始暫停超過30個人道組織在加薩走廊的運作，其中包含無國界醫生(Doctors Without Borders)與國際關懷組織(CARE)等機構，因為他們未能遵守新的登記規定。

以色列表示，這些規定是為了避免哈瑪斯和其他武裝團體滲透至援助團體。但這些組織表示，這些規定過於武斷，並警告新的禁令將傷害急需人道援助的平民。

以色列一直宣稱哈瑪斯在戰爭期間挪用援助物資，但聯合國和援助團體否認這項指控。

以色列今年稍早宣布的新規定，要求援助團體登記員工的姓名，並提出關於資金與營運的細節，才能在加薩繼續運作。

這些新規定包含意識形態的要求，包含曾呼籲杯葛以色列、否認10月7日攻擊事件，或對任何針對以色列士兵和領袖的國際法院案件表達支持的組織，將被取消資格。

以色列僑民事務部(Ministry of Diaspora Affairs)表示，超過30個團體，約佔在加薩境內非政府組織的15%沒有遵守規定，將被暫停運作。並指出加薩境內規模最大、最知名的援助團體無國界醫生，無法回應以色列所謂有部分員工與哈瑪斯或伊斯蘭聖戰組織有關聯的說法。

以色列僑民事務部長奇克里(Amichai Chikli)說：「訊息很明確，我們歡迎人道援助，但不能利用人道主義框架從事恐怖主義活動。」

無國界醫生表示，以色列的決定將對他們在加薩的工作產生災難性影響，他們支持20%的醫院床位和三分之一的生產服務，並否認以色列對其員工的指控。

無國界醫生指出：「無國界醫生絕對不會蓄意雇用參與軍事活動的人員。」(編輯：鍾錦隆)