10堂課學會用AI 清大攜手竹市建功高中用AI系統助攻學測

〔記者洪美秀／新竹報導〕10堂課就學會用AI做出研究成果及助攻學測！清華大學教授周卓煇將大學課程中的AI專家系統往下延伸到新竹市立建功高中開課，讓高一學生透過課程研習選修，不到10堂課，學生就學會利用AI系統輔助學習，除助攻學測做時間管理分配，還學會看股票投資，甚至將世界紀錄及人際關係都透過系統做分析，26日舉行成果發表，學生除拿到課程研習結業證明，還領到金問獎，直呼這堂課太神了。

周卓煇團隊今年與建功高中校長林國松合作開設AI專家學習系統課程，高一學生透過課程選修，學習使用AI系統，且由大學及研究所學生擔任助教，學習成果豐碩，周卓煇說，他利用專家系統課程，40年前幫助企業賺進一桶一桶的金，讓飛機能飛、讓看病更快更準，並幫助窮孩子考高分，這項技術，已深深影響每個人的生活；透過這門課程，學生得以在短時間內理解並活用專家系統，將點子轉化為實用的AI產品，培養同學們未來對AI技術應用的潛力。

廣告 廣告

校長林國松說，教育的關鍵不在於傳授多少既有知識，而在於引導學生建立思考方式，並提供可以嘗試與探索的學習空間，協助學生逐步培養面對未來的能力與視野。此課程以專家系統作為AI學習切入點，透過清楚的課程架構與專題實作，引導學生從自身興趣出發，學習分析問題、整理邏輯，並將想法轉化為可運作的系統成果，相當精采的課程。

研習的學生也發表各種AI知識產品，像《如何判斷一個人是T還是F人》，希望解決人際溝通中的困惑。還有《如何締造金氏世界紀錄》，讓破紀錄變得更簡單可行，甚至開發出《一日的時間規劃，以考大學為例》，幫要參與學測的高中生善用時間，助攻學測。學生都直呼這門AI專家系統課程超神又精采。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄這個「五叉路口」好複雜 道工處:改好了

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

跨年、元旦天氣曝！氣象專家：下波冷氣團恐達寒流等級

