10堂課讓高中生也能用AI賺第一桶金 建功高中成果發表驚豔全場

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】台灣的智慧世代來臨，新竹市建功高中的高一學生在清大特聘教授周卓煇團隊指導下，用10堂課的時間，成功利用AI工具，輕鬆開發許多AI知識產品，如《高中生如何賺第一桶金》，學生們賣筆記為例、解決許多高中生「想賺錢卻不知道從何開始」的問題。《如何判斷一個人是T還是F人》，解決同學人際溝通的問題，清大特聘教授周卓煇與建功高中今(26)日共同舉辦AI專家系統成果發表會，學生們的AI知識產品發表、驚豔全場！

新竹市建功高中於頒獎典禮上頒發結業證書與金問獎。（圖／記者金祐妤攝）

周卓煇說、絕大多數人都不知道，『專家系統』早在四十年前便幫助企業賺進一桶一桶的金，讓飛機能飛、讓看病更快更準，並幫助窮孩子考高分，這項技術，已深深影響每個人的生活；透過這門課程，學生得以在短時間內理解並活用專家系統，將點子轉化為實用的AI產品，培養同學們未來對AI技術應用的潛力。

建功高中校長林國松表示，本課程以專家系統作為AI學習切入點，透過清楚的課程架構與專題實作，引導學生從自身興趣出發，學習分析問題、整理邏輯，並將想法轉化為可運作的系統成果。他也強調、未來建功高中將持續深化與大學端的合作，為高中端AI教育建立可參考的實踐模式。

建功高中一年級楊舒晴、黃家嬅，與助教清大研究生羅明宇，共同開發AI知識產品《如何判斷一個人是T還是F人》，希望解決人際溝通中「彼此都很認真，卻總是互相誤解」的困惑。這項產品以1998年星巴克在與非洲咖啡農合作為例，因辨識出對方多為重視公平、尊嚴與關係信任的F型決策者，調整談判方式並建立長期夥伴關係；該產品即以此為基礎，透過系統性分析思考模式，協助使用者判斷適合的溝通策略，不再只靠感覺與經驗行事。

楊舒晴與黃家嬅同學解說製作《如何判斷一個人是T還是F人》產品遇到的困難。（圖／記者金祐妤攝）

建功高中一年級王又立及陳畇攸同學，與助教清大研究生王暐翔，偕同開發AI知識產品《如何締造金氏世界紀錄》，讓破紀錄變得更簡單可行，產品以日本的小林尊為例，藉由他創下熱狗大賽世界紀錄後，獲得眾多合作機會的故事，說明擁有紀錄的好處；藉由簡單流程及趣味故事，將每個平凡創意，輕鬆轉為世界級的榮耀勳章。

建功高中一年級邱文秀、魏佑容與吳欣澄同學，與助教、清大研究生李祥億，共同開發AI知識產品《高中生如何賺第一桶金》，以賣筆記為例，經由販售優秀的筆記，使得學生們輕鬆在一個月之內賺超過十萬元；產品透過對性格特質、投入成本與風險承受度的分析，學生能快速找出最適合自己的賺錢方法，有效累積第一桶金，不再盲目嘗試或浪費時間。

周卓煇說，建功高中生證明一件事，那就是，不用5節課，他們也能利用數種AI工具，開發自己感興趣的知識產品，或幫助自己準備大考，或幫大家清楚了解自己，或為興趣，或為投資。在課業越發繁重的今天，讓學子學習有用好用的東西，與最新科技接軌，才能創造時代，一個令人開心、亮麗的時代。

周輝說，對於課程合作、研究交流或AI專家系統相關應用感興趣的人，歡迎直接與其團隊聯繫！電話：03-5742618