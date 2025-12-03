10外傭命喪香港宏福苑大火！ 東南亞同鄉悲痛哀悼

香港宏福苑大火發生滿一週，據港府統計，宏福苑內有235名外傭，主要來自印尼和菲律賓，擔任居家服務員。這次大火，目前奪走至少10名外傭性命，罹難者家屬可獲約80萬港幣的補償金。而這次的悲劇，也讓罹難者家屬，乃至在香港的東南亞社群都感到悲痛。

印傭Yayuk Setyowati的姊姊不幸在宏福苑大火中罹難。（圖／Yayuk Setyowati提供）

香港宏福苑大火發生滿一週，這場悲劇已奪走至少10名外籍家庭傭工的性命，引發東南亞社群的悲痛與關注。據港府統計，宏福苑內有235名外傭，主要來自印尼和菲律賓，擔任居家服務員。這次事件中罹難者家屬可獲得約80萬港幣的補償金，但金錢難以彌補失去親人的傷痛，尤其對於那些依靠在港工作親人維生的家庭來說，未來生計成為嚴重的問題。

來自印尼的40歲外傭Yayuk在談到她42歲姐姐的離世時情緒崩潰。她的姐姐一年半前來到香港工作，在宏福苑擔任居家服務員，最近才與Yayuk分享找到了一位好雇主的喜悅，但這些美好的未來展望都在大火中化為烏有。Yayuk透露，她的姐姐留下了三個孩子，其中最小的才8歲。作為家庭的經濟支柱，姐姐的驟逝讓印尼的家庭可能陷入困境，Yayuk因此懇請港府將補償金支付給姐姐在印尼的家人。

根據統計資料，截至目前，宏福苑大火共造成10名外籍傭工遇難。港府表示，對於倖存的外傭，將按照他們的意願協助安排回鄉。而不幸罹難的外傭，其家屬可以獲得約80萬港幣的補償金。許多來自東南亞的外籍工作者對此事件感到心碎。一位印傭表示，他們為了生計、為了家人來到香港工作，卻遭遇如此悲劇，令人無比悲痛。這場火災不僅影響了當地社區，也引起國際關注。教宗良十四世在週二於黎巴嫩主持彌撒時，特別為香港火災的遇難者及其家屬獻上祈禱，表示不會忘記這些受難的人們。

