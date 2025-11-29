10多天沒排便！老翁腹痛忍送醫開刀 麻醉後「糞從口腔噴出」醫傻眼

國際中心／綜合報導

近期，中國大陸廣東省深圳，一名年長的胡姓老翁，因為連續10多天無法排便，最終腹痛難忍被家屬送醫，院方經過檢查，發現是「乙狀結腸癌造成的腸梗阻」，隨間安排開刀手術，未料因腸道積了10多天的糞便，所以麻醉插管後，糞便竟從老翁的口腔噴出。對此，醫師也解釋，這種情況意味著腸管已經瀕臨破裂，再遲遲未送醫恐會發生腸穿孔、腹腔感染甚至膿毒症。

胡姓老翁因連續10多天無法排便，最終腹痛難忍被家屬送醫。（示意圖／資料照）

根據中國媒體《人民網》報導，胡姓老翁飽受長期便祕之苦，所以這次連續10多天未排便，也沒有想太多，直到腸內糞便堆堆積，導致腹痛脹大難忍、才連忙就醫。而醫院隨即安排手術開刀，由於糞堆堆積在腸道，導致內部壓力巨大，麻醉插管後，糞便從患者口腔噴出，不過醫師指出，所幸及時就醫，否則再拖下去，就會造成腸壁嚴重充血、水腫，最終導致等。

所幸，胡姓老翁經過手術後已恢復，醫師也提醒，若遭遇長期、持續、難以緩解的便秘時就必須加以重視，若持續排不出糞便，導致腸道壓力上升，延誤治療可能會導致腸穿孔，嚴重感染時甚至可能危及生命。

