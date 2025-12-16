10大人氣醫師專訪｜廖耕賢哲學融入醫美 台大未婚帥醫姊姊們都愛

【記者張家玲／台北報導】效力愛爾麗集團近5年、年僅30出頭的廖耕賢醫師，在醫美領域已是一顆快速升起的新星。今年他在首屆「蘋果愛美獎」中，以最高票入選「十大人氣醫師」。得知消息時，他坦言受寵若驚，「很感謝各個院所，還有支持我的姊姊們」。在專業、溫和的形象背後，他其實是一位持續追尋內在平靜的深度思考者，更將哲學融入了醫美中。

身為台北人的廖耕賢，從師大附中一路考上台大醫學系，並曾在台大醫院擔任住院醫師。對於選擇醫美產業，他坦言是受到大環境的影響，希望在醫療環境日趨艱辛的路上，將時間投入到醫美領域，同時也為自己爭取更多陪伴家人和發展興趣的時間。

廖耕賢醫師以最高票成為「蘋果愛美獎」十大人氣醫師。彭欣偉攝

廖耕賢曾在台大醫院擔任住院醫師。廖耕賢提供

廖耕賢醫師（左）舊照。廖耕賢提供

榮獲「蘋果愛美獎」十大人氣醫師，他形容自己「受寵若驚」。他認為最大的關鍵，是在診間「視病猶親」建立起深度信任。他自嘲「很多話」，總會在療程中耐心解釋細節、產品定位與能達成的效果。「主動釋出一點善意的時候，就會發現客人有劈里啪啦一堆問題。」他強調醫美存在巨大的「知識鴻溝」，而回答問題的過程正是建立信任的最佳時機。

愛爾麗集團總經理劉貞華也給予他高度肯定，認為他的溫柔、細心與耐心，讓女性客戶感到被妥善對待。她分享前2、3年廖耕賢在集團內並不起眼，「但諮詢師和客戶的反饋中，一直提到廖醫師很有耐心且受人喜愛，集團才慢慢將主力門診時間和高端客戶交給他。這也證明了廖醫師的成功，完全是建立在實實在在的服務品質與口碑上 。」

愛爾麗集團總經理劉貞華（右）對廖耕賢給出肯定。彭欣偉攝

廖醫師擅長電波、音波等非侵入療程，以及肉毒、玻尿酸、埋線等微整技術，自豪推薦：「我玻尿酸打得蠻好的！」而他在與客人互動中最印象深刻的反饋，莫過於許多客人一看到他就說：「醫師你好帥喔，你做什麼我也想要做。」

這促使他從原本抱著嘗試心態施做新療程，到如今自己也成了醫美愛好者，「別看我這張臉，其實上面有很多的醫美」。他會親身體驗，再與客人分享真實感受，大方公開目前定期接觸的醫美療程包括基本的肉毒、玻尿酸、電音波，以及水光針和麗珠蘭。

未婚、年輕、外型亮眼又專業，讓廖耕賢在女性客層中很受歡迎，對於是否曾被示好？他笑稱目前愛爾麗客群多是美麗的大姊姊，「在年齡上有點落差，我覺得不至於到示好，就是把我當成一個小帥哥，偶爾可能會稍微口頭調戲一下，但就僅此而已」。

廖耕賢對顧客溫柔、細心，很受「姊姊們」喜愛。彭欣偉攝

除了醫美醫師的身分，廖耕賢現也在台大哲學所進修，他求學時就對哲學抱有濃厚的興趣，特別關注身心相關議題，這份哲學思考深刻地影響了他的醫美觀念，「我不會幫客人決定對於美的定義是什麼」。他認為過去美感有既定標準，但如今應保持開放態度，他不會拒絕客人要求，若效果不可能達成，才會適度提醒，但絕不為客人決定對美的想像。

廖耕賢在看診時「視病猶親」。彭欣偉攝

工作之外，他近來迷上「冥想」與「寫書法」，透過專注呼吸讓情緒沉澱。「冥想的重點是要深入自己的內心，達到一個很平靜的狀態。」兒時學過書法的他，近期也再次回到教室跟著老師練字，「靜心」同時也讓思緒更凝聚。被問到是否想與很擅長寫書法的老闆、愛爾麗集團董事長常如山切磋？他忙笑回：「書法是滿個人的，所以可能不需要！」

訪談最後，他以專業身分強調：「成為自己有自信的樣子是非常重要的。」他認為醫美科技已大幅進步，只要以簡單、無痛、舒服、安全的方式，就能讓每個人更接近理想狀態，這對人際與職涯皆是助力。

廖耕賢醫師的書法作品。廖耕賢提供

廖耕賢（右）與書法老師。廖耕賢提供

