10大企業攜12組新創登場！ 2025「雲豹育成」Demo Day 以大帶小共創AI跨域應用

記者 陳聖偉 / 報導

「台灣雲谷雲豹育成」為全台最大主題式企業定向育成加速器，今年邁入第13屆，持續聚焦AI技術，鏈結產業資源，扶植潛力新創組隊，共同推動AI多元應用的新局。7日舉辦以「Lead・Together・Global」為題的雲豹育成Demo Day，集結12組潛力新創與10大企業導師展示跨域協作成果，國家發展委員會副處長陳瓊華、台灣雲端物聯網產業協會理事長吳政忠等逾百位產官學代表亦到場共襄盛舉。

廣告 廣告

2025 雲豹育成Demo Day，逾百位企業、新創、投資代表及創新生態圈夥伴齊聚參與。圖源：StarFab

由台灣雲協、StarFab聯手打造的「台灣雲谷雲豹育成」媒合大型企業與新創團隊，透過以大（企業）帶小（新創）概念，運用產業界資源、經驗輔導深具發展潛力的創業新星，加速AI創新落地。今年匯聚10大領袖企業擔任導師，包含緯謙科技、遠傳電信、NVIDIA Inception 新創計畫、華電聯網、凌群電腦、Cooler Master、英業達、台達電子、中華電信及工研院，輔導12組新創隊伍於Demo Day呈現AI領域的跨界量能，驅動製造、零售、雲端等產業升級、轉型。同時引入創投導師如ITIC、Hive Ventures、VENTURE+、中華開發創新加速器、Headline Asia資源，助力新創團隊深入瞭解資本市場，為取得下一輪資金蓄積能量。

國發會、產業公協會、企業及創投代表共同蒞臨第13屆雲豹育成Demo Day，見證AI新創跨域解方。圖源：StarFab

台灣雲協理事長吳政忠表示，新創事業的成長離不開導師的指導與資源鏈結，而雲豹育成的導師群多來自雲協會員及理監事，擁有深厚的產業網絡，為新創帶來寶貴的支持。吳理事長也提及，台灣的投資風氣相對美國風險投資較為保守，未來應積極與美國VC接軌，勇於嘗試新機會；而台灣企業雖具備強大的OEM、ODM能量，但在新機會投資上仍需學習承擔風險的精神。他藉此機會鼓勵新創團隊持續突破、也感謝企業導師的付出，並呼籲更多投資夥伴共同前行，讓新創能在AI浪潮下走向國際舞台，帶領台灣青年在世界發光發亮。

第13屆雲豹育成由「神瑞人工智慧」與企業導師「英業達」奪得體系創新獎冠軍。圖源：StarFab

本年度Demo Day發表主題涵蓋智慧製造、雲端運算、資訊安全、智慧醫療等創新解決方案，展現AI應用的多元可能性。最終經創投評審針對市場潛力與技術成熟度等多面向專業評選，今年雲豹育成「體系創新獎」由神瑞人工智慧與企業導師英業達拿下冠軍；十論科技與企業導師Cooler Master取得亞軍；睿加科技與企業導師凌群電腦獲得季軍，同時十論科技、神瑞人工智慧、睿加科技、擎壤科技、聯覺科技等團隊贏得中華開發創新加速器、Headline Asia、Hive Ventures、ITIC、Venture+創投評審青睞，獲頒「千萬投資意向」，而經現場全體與會貴賓共同票選的「最佳人氣獎」則獎落歐姆佳科技，備受創新生態圈期待。

雲豹育成不僅助力新創鏈結產官學研及投資資源，更進一步協助新創邁向國際。今年雲豹育成亦舉辦第四屆「Tech-Startup Japan Award」，選拔出深具日本市場拓展潛力的新創團隊，10月底攜本年度獲獎團隊十論科技與立特，以及7組雲豹校友共同赴日，參與由台灣雲協與OCP日本分會（OCPJ）共同主辦的台日雲端運算產業年度盛事Cloud Computing Day Tokyo（CCDT）以及在地公協會商業交流媒合活動，透過現場交流與解決方案展示，帶領新創對接日本市場，助攻海外創新佈局。台灣雲谷雲豹育成共同主持人暨StarFab董事長劉晏蓉強調，雲豹育成站在接觸新創與企業的第一線，13年間持續輔導並見證AI創新力於產業界的無限可能，未來也將持續為產業引入創新養分，也為新創串接生態圈資源與國際拓商網絡，成為台灣AI創業者的後盾，打造科技非凡願景。