10大傷腎食物名單曝光！珍奶居冠、拉麵排第二

台灣長期位居全球洗腎人口比例最高國家之列，腎臟科醫師洪永祥提醒，許多民眾日常飲食中的常見美食，實際上都是默默傷害腎臟的「隱形兇手」。他在《健康e起聊》節目中公開了國人最常食用卻最傷腎的十大食物排行榜，令人震驚的是，排名第一的竟是堪稱國民美食、許多人每天都會喝的珍珠奶茶。

腎臟科醫師洪永祥提醒，許多民眾日常飲食中的常見美食，實際上都是默默傷害腎臟的「隱形兇手」。 （示意圖／Pixabay）

洪永祥表示，人類出生時約有200萬顆腎絲球，這些腎絲球必須使用一輩子，一旦壞死就無法再生。不良的飲食習慣和生活作息會加速腎絲球的死亡速度，使人更接近洗腎的風險。他特別指出，台灣民眾日常飲食中隱藏著許多腎臟地雷，長期攝取這些食物將使腎臟負擔日益加重。

在這份十大傷腎食物排行榜中，第十名是許多人誤以為健康的早餐穀物，因為市售產品為了提升口感，常添加香料、甜味劑與色素，長期食用對腎臟不友善。第九名則是台式麵包，如蔥花肉鬆捲、紅豆麵包、克林姆麵包及奶酥麵包等，這些麵包油、鹽、糖三高齊全，堪稱麵包界的熱量怪獸。

第八名的燒餅油條因高溫油炸容易產生丙烯醯胺與多環芳香烴，加上部分業者使用含鋁膨脹劑，長期食用恐傷腦又傷腎。第七名則是鍋貼及相關包餡麵食，這類食物高澱粉、高油脂又缺乏蔬菜，長期食用易導致肥胖與三高，進而慢性傷害腎臟。

排名第六的肉乾與香腸屬於高油、高鹽、高糖的加工紅肉，不僅致癌風險高，還會刺激身體產生慢性發炎反應。第五名的鐵板麵熱量高、油鹹重，再加上各種調味料與勾芡，對腎臟造成極大負擔。

珍珠泡在糖水中，再加上是澱粉製品，熱量極高，即使選擇半糖也無法避免傷害。 （示意圖／Pixabay）

第四名的三寶飯因烤鴨、叉燒、烤雞的醃料和油脂含量驚人，加上重口味醬汁，使熱量和鈉含量都嚴重超標。第三名是國民美食炸雞排，除了熱量驚人外，甜鹹調味更是讓腎臟、肝臟與血管全面受損，甚至增加致癌風險。

排名第二的日式拉麵因湯頭鈉含量極高，長期食用容易導致高血鈉，造成腎臟負荷過重。而最傷腎的第一名，則是深受國人喜愛的珍珠奶茶。洪永祥指出，珍珠本身泡在糖水中，再加上是澱粉製品，熱量極高，即使選擇半糖也無法避免傷害。飲用手搖飲後常有飽足感，導致正餐攝取減少，長期下來易造成營養不良，對腎臟形成更大壓力。

洪永祥強調，腎臟是一個沉默且脆弱的器官，一旦受損就無法修復。要遠離洗腎風險，最有效的方式就是從日常飲食做起，減少攝取加工食品、油炸食物與高糖飲料，才能讓腎絲球維持更長久的健康。

