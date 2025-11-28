10大傷腎食物名單曝！第一名是珍奶、拉麵排第二
慢性腎臟病是沉默的殺手，早期通常沒有明顯症狀，等到發現時腎臟功能可能已經有相當程度的受損。腎臟科醫師洪永祥近日在《健康e起聊》節目中指出，錯誤的作息及不良的飲食習慣會加速腎絲球死亡，導致洗腎風險增加，特別點出十個台灣人經常食用的「腎臟地雷」。
根據醫師公布的十大傷腎食物排行，第十名是早餐穀物，市售產品為提升口感常添加香料、甜味劑與色素。第九名為台式麵包，包含蔥花肉鬆捲、紅豆麵包、克林姆麵包及奶酥麵包等，油鹽糖三高齊全。第八名燒餅油條因高溫油炸易產生丙烯醯胺與多環芳香烴，部分業者使用含鋁膨脹劑，長期食用恐影響腦部與腎臟。
第七名是鍋貼、煎餃、水餃、小籠包等包餡麵食，澱粉包著五花肉熱量極高，經常食用易出現肥胖、高血壓、高血脂與糖尿病，進而影響腎功能。第六名肉乾與香腸屬於高油、高鹽、高糖的加工紅肉，不僅增加致癌風險，還會刺激身體慢性發炎。
第五名鐵板麵又油又鹹，加上各種調味與勾芡，對腎臟負擔相當大，建議不要當早餐吃。第四名三寶飯中的烤鴨、烤雞及叉燒熱量驚人，一餐可能吃進兩餐熱量，加上淋上高鹽高糖醬汁，相當傷腎。
第三名炸雞排熱量高、調味甜鹹，長期食用不只造成肥胖，還會傷害肝腎及血管，提高致癌率。第二名日式拉麵的湯頭鈉含量相當驚人，長期食用對腎臟負擔重，甚至可能導致高血鈉。
最傷腎的第一名則是珍珠奶茶，珍珠是澱粉加上泡過糖水，含糖量及熱量都很高，喝完後會有飽足感進而排擠正餐，長期下來容易營養不良、肥胖，或增加高血壓、糖尿病等疾病風險，而慢性病正是傷腎的元凶之一。
洪永祥強調，腎臟是沉默且脆弱的器官，腎絲球一旦受損就無法修復。要遠離洗腎風險，最有效的方式就是從日常飲食做起，減少攝取加工食品、油炸食物與高糖飲料，才能讓腎絲球維持更長久的健康。
