10大勞動新制 明年元旦上路

勞動部二十六日舉辦記者會宣導二０二六年將上路新制，包含最低工資月薪調升至新台幣二九五００元、時薪一九六元；勞工可以「日」為單位申請育嬰留停，以及勞工請病假未逾十天不得有不利處分等。 （中央社）

記者王誌成∕台北報導

勞動部明年元月一日將推動十項勞動新制上路，其中，最低工資調高到二萬九千五百元，時薪調至一百九十六元，不只加薪，請假權益、育嬰、家庭照顧等也放寬標準，開放按日或一小時請假，同時因應缺工問題，更加強招攬外國人才。勞動部指出，此次調升預估約有二百四十七萬名勞工受惠，這是自一０五年以來連續十年調漲。

勞動部長洪申翰表示，對於即將上路的十大勞動新制，希望順利推動，替勞工帶來更多保障。明年元旦起，最低工資從現行的二萬八千五百九十元，調升至二萬九千五百元，時薪由一百九十元調至一百九十六元，是連續第十年調漲，如何讓職場更有彈性，這變成未來很重要的一個課題。

勞動條件及就業平等司長黃琦雅，勞工請假權益也放寬，病假如果沒有超過十天，全勤獎金不能隨意扣發，必須符合比例原則。針對結婚生子的勞工家庭，也提出解方，育嬰留職停薪，勞工可以改用「日」為單位申請，最長三十日，雙親合計最多六十日。另，因照顧家人請的事假，也放寬以「小時」為單位申請，雇主不能因此扣發全勤獎金。

勞動力發展署長黃齡玉，因應製造業缺工，新制也加強招攬外國人才，配合「外國專業人才延攬及僱用法」，而雇主只要每替一名台灣勞工加薪，就能申請一名移工名額，就盼兼顧不同勞工，權益保障。