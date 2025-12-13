10大吉祥物合體 黃偉哲與親子同嗨

市長黃偉哲與現場的親子同樂。 (記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕麻豆報導

觀旅局集結「魚頭君、菜籃仔、大員與甜甜、豆哥與凱娣、蛙寶、KOKO、統一獅萊恩、灰熊熊」等台南超人氣萌星，十三日在曾文願景園區首度合體亮相，吸引親子目光，現場嗨翻天。

市長黃偉哲參加葫蘆埤玩埤一夏系列主題之一「二０二五超偶聯盟、台南萌市力」，十三日在曾文園區熱鬧登場，十位超人氣吉祥物第一次合體亮相，吸引大批親子同樂，現場透過趣味競賽與近距離互動，不僅讓孩子們玩得開心，更讓家長感受台南在地品牌的溫暖與創意。

2025超偶聯盟台南萌市力十三日在曾文園區舉行，吉祥物明星齊聚，十分吸睛。(記者盧萍珊攝)

現場設置五座大型氣偶，包括泡湯版魚頭君、菜奇鴨、卡比胖拉、巷仔Niau與元氣萊恩，另備有兩座大型遊戲氣墊，吸引親子大排長龍拍照。觀旅局長林國華指出，今日共有二十五攤特色市集及多場街藝演出，只要完成趣味闖關四項任務，即可獲得五十元市集券，讓互動更具趣味。

黃偉哲穿梭於市集攤位間，品嘗菱角、雞蛋糕等各式台南美食及手作小物，過程中也與現場許多參與小朋友互動，場面溫馨。