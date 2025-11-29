10大寵物遊具免費玩 毛寶貝樂翻耶誕城

《圖說》侯友宜市長說，市府團隊近年來持續推動友善動物環境，積極打造毛寶貝友善的公園及步道。〈動保處提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府舉辦「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」，邀民眾與毛寶貝共同歡度耶誕節，市長侯友宜今（29）日至板橋車站站前廣場參與活動時表示，新北歡樂耶誕城期間有10大寵物遊具免費玩，歡迎大家帶著毛寶貝到新北！

侯友宜表示，新北歡樂耶誕城是新北年度品牌盛事，同時，新北市有約36萬隻犬貓，是數一數二的毛寶貝大城市，今年新北歡樂耶誕城特別設置了10種專屬毛寶貝的遊具，打造與毛寶貝一同盡情玩樂的場域。此外，今日活動現場不僅有音樂表演與脫口秀，更推出友善市集，提供義剪、美容及施打疫苗等服務，讓毛寶貝玩得開心，也兼顧健康照護。

《圖說》新北市長侯友宜今日至板橋車站站前廣場參與「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」。〈動保處提供〉

他說，市府團隊近年來持續推動友善動物環境，也獲得許多民間企業支持，積極打造毛寶貝友善的公園及步道。侯友宜也藉此呼籲「終養不棄養」，他指出，毛寶貝為人們帶來幸福，牠們

動保處長楊淑方表示，市府全國首創寵物遊具展示，為推廣「寵物樂遊」，最受毛寶貝喜愛的10項寵物遊具於新北歡樂耶誕城開城期間免費使用，平日自上午10點至晚上7點，假日則延長開放至晚上10點，包括蹺蹺板、栓繩力柱、咬繩、平衡木、平台走梯、鑽圈、雙平臺、平台爬板、跳杆及鑽桶等，讓寵物盡情奔跑、訓練體能與增進互動。

《圖說》市長侯友宜與黑犬軍團、柴犬軍團、薩摩耶犬軍團的大合照。〈動保處提供〉

她說，市府也同步揭曉網路票選10大新北寵物旅遊優質路線，其中，淡水紅樹林及竹圍老街路線以最高票脫穎而出，成為毛寶貝出遊首選。動保處強調，未來持續擴展寵物友善據點與服務網絡，秉持「尊重生命、友善共融」的核心理念，致力打造新北為最適合毛寶貝生活與旅行的城市。

楊淑方指出，動保處於活動中特別以寓教於樂的方式推廣寵物行為訓練觀念，透過遊戲活動讓飼主在歡樂氣氛中學習正確的照護與引導方式，進一步促進人寵間的理解與信任。

《圖說》台師大管葉樹涵等60人管樂隊與聲樂家陳譽晨演唱動物狂想曲。〈動保處提供〉

一年一度的毛寶貝耶誕趴，今年以「狂想曲樂遊」為主題登場，活動結合音樂、表演與趣味互動，氣氛熱鬧非凡。開場由台師大管葉樹涵等60人管樂隊與聲樂家陳譽晨帶來精彩演出，悠揚樂音吸引民眾駐足聆聽，網紅黃導爆爆精彩脫口秀，為活動掀起歡樂氣氛。

活動內容豐富多元，除了寵物友善市集、義剪服務、毛寶貝寫真區外，現場也提供「寵物認養」、「狂犬病疫苗免費施打」及「晶片登記」等多項服務完成後，更加碼發放新北幣獎勵序號。活動中更有黑犬軍團與雪橇犬軍團一同登場，吸引大小朋友爭相合照，場面熱絡溫馨。

《圖說》最受矚目的「毛寶貝趣味競賽區」是全場焦點。〈動保處提供〉

最受矚目的「毛寶貝趣味競賽區」更是全場焦點。競賽設計結合現場11項寵物大型遊具，設有障礙挑戰等多項趣味項目，不僅考驗毛寶貝的反應與飼主間的默契，也成為親子共同參與的互動亮點。另外今年共有9所學校、15隻校園犬也一同參加活動，牠們在競賽區中展現靈活與親人特質，與民眾熱情互動，讓現場充滿療癒氛圍。