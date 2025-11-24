10大泰國名廚匯聚COAST 海鮮融合泰味打造極致風味體驗

Chalee Kader代表作「鰆魚｜羊肚菌｜㻬彌咖哩」。徐力剛攝

記者徐力剛／台北報導

舌尖上的泰味！台北高檔Fine Dining餐廳「COAST」近期攜手10位泰國名廚，以時令海鮮結合泰式經典風味，從味覺開始顛覆饕客想像，其中更邀請兩位女性主廚Chef Pam、Chef Toi設計菜單，無需出國就能享用美味餐點。

粉絲敲碗名菜「北海道干貝｜沙嗲｜牛奶麵包」。徐力剛攝

COAST聯手泰國觀光局合作，打造「泰味新境The Amazing Flavors of Thailand 」半年主題企劃，11月25日至2026年2月25日，限定晚餐供應，8道式「泰味新境」套餐3980元+10%。全新「泰味新境」企劃分為2階段菜單，首波11月25日登場，以海鮮料理為主軸，由6位泰國名廚精選菜色組成；第二波將於2026年2月底登場，全新主廚陣容讓人超期待。

邁向極佳的「椰子｜斑蘭葉｜翠玉浴香」好吃又好拍。徐力剛攝

此次一大亮點在於曾奪下2024年「亞洲最佳女廚師」、2025年「世界最佳女廚師」稱號的Chef Pam（Pichaya Soontornyanakij）力作「北海道干貝｜沙嗲｜牛奶麵包」，在泰國當地被譽為預約困難店的名廚餐廳，現在不用排隊也能盡情享用，鮮嫩干貝搭配以自家特調的沙嗲醬，干貝甜味與醬汁濃郁風味完美結合，建議先品嚐原味，再以溫熱牛奶麵包蘸取沙嗲醬，創造多重體驗。

「虎蝦｜帝王蟹｜是拉差」充滿濃濃海味。徐力剛攝

「鰆魚｜羊肚菌｜㻬彌咖哩」由Chalee Kader一手打造，把魚漿填入羊肚菌製成魚丸，再和紅咖哩混合，微辣咖哩加入羅望子增添酸度，佐以鹹魚製成的脆片做為配菜，與椰漿飯一起享用，別有一番韻味。另道「椰子｜斑蘭葉｜翠玉浴香」靈感來自泰國「long song」淨身儀式，此儀式以花香淨水沐浴，象徵潔淨與迎福，取生糯米與嫩稻葉搗製，放入椰奶、斑蘭葉水與椰糖等慢火，優雅風味讓人著迷，最後淋上特製椰奶醬，好吃又好拍。

「青甘魚｜甜菜根｜鍣葒」作法繁複，考驗主廚功力。徐力剛攝

「虎蝦｜帝王蟹｜是拉差」以傳統技法將虎蝦捲裹成型，餡料夾入清爽蘿蔔，外層使用薄脆的菲羅酥皮包裹，搭配獨門帝王蟹酪梨醬提升口感，醬汁特選泰式甜辣醬混合是拉差辣椒醬，濃郁海味令人驚豔。「青甘魚｜甜菜根｜鍣葒」靈感來自泰國傳統美食陶罐火鍋，主廚將青甘魚鹽漬熟成，再切條包裹成捲，並將甜菜根、南瓜採分子料理手法做出模擬豬血口感。