「10大生活習慣」恐拖垮腎臟！醫示警 1杯飲料喝太久、邊吃飯滑手機都中
現代人生活中充斥著塑化劑的威脅，腎臟專科洪永祥醫師表示，近年多項研究更發現塑化劑與腎功能下降、蛋白尿等腎臟指標相關，不少國人習以為常的行為，包括：邊滑手機邊吃東西、使用錯誤容器微波加熱，以及熱湯、外帶食物直接裝入塑膠袋等，都可能讓塑化劑悄悄進入體內，造成腎功能慢性損傷。
台灣人體內塑化劑濃度高出歐美 研究揭傷腎疑慮
洪永祥醫師指出，塑化劑可能透過食入、吸入與皮膚吸收進入人體，長期低劑量、多路徑暴露，不僅影響內分泌、代謝、性別發育，甚至與癌症相關。台北醫學大學與國衛院研究顯示，台灣人體內的塑化劑濃度比歐美人高出2至7倍，推測與日常生活中頻繁接觸塑化劑有關。
多項研究顯示，塑化劑可直接或間接讓腎臟功能受損。其中，尿中塑化劑代謝物濃度較高者，平均腎絲球過濾率（eGFR）較低、尿蛋白較高，也就是「接觸越多，腎功能惡化越嚴重」。塑化劑也可能引發氧化壓力導致發炎、誘導腎小管細胞凋亡，長期促進間質纖維化，也就是讓腎臟「硬化」，造成腎功能不可逆的喪失。此外，塑化劑被發現與肥胖、胰島素阻抗、高血壓等代謝異常有關，而這些本身就是慢性腎臟病的高危險因子。
塑化劑陷阱無所不在 手機保護殼、紓壓玩具也可能中鏢
洪永祥醫師也列出民眾最常見的10個生活習慣，可能讓人在不自覺之下暴露於塑化劑之中：
1. 邊滑手機邊吃東西
不少劣質手機保護貼與保護殼含有超標的塑化劑、重金屬等，手機因使用過久、溫度上升可加速塑化劑釋出，邊吃東西邊用手機，可能不慎將塑化劑吃下肚。
2. 微波加熱使用錯誤容器、保鮮膜
高溫讓塑化劑釋放污染食物，尤其油脂或酸性食物更容易帶走塑化劑分子，塑膠、美耐皿、金屬邊及保鮮盒等容器不應放入微波爐，建議改用耐熱玻璃、陶瓷與合格微波專用容器。使用保鮮膜接觸到含油與高熱食物也有風險，建議食物降溫後再蓋，食物不要接觸到保鮮膜。
3. 常喝熱飲與酸性手搖飲，且喝很久
塑膠杯身、封膜與吸管在熱飲或高糖、酸性飲料中，溶出風險可能提高。建議減少喝手搖飲的頻率，也可以自備不鏽鋼、玻璃保溫杯，或少點過燙、過酸的飲品。若無替代安全容器，盡量當場飲用，別讓飲料在塑膠杯中放置過久。
4. 熱湯、外帶食物直接裝入塑膠袋
外帶熱食使用塑膠袋，滾燙液體直接接觸塑膠也將提高風險，建議減少外帶頻率，或可自備玻璃陶瓷不鏽鋼等安全容器，回家倒出分裝或再加熱。
5. 冷水塑膠瓶裝熱水或酸性茶飲
冷水塑膠瓶不小心裝了熱水甚至酸性茶飲，溫度、酸度增加塑化析出，建議改用品質較佳的不鏽鋼或耐熱玻璃水瓶，使用過久的老舊塑膠冷水瓶也應汰換。
6. 常吃炸雞排等外帶油炸食物
塑化劑是親脂性物質，易溶於油脂。除了塑膠容器或保鮮膜接觸高溫的油性或高脂肪食物將促進塑化劑溶出，一次性免洗餐具或外帶包裝通常材質品質也參差不齊，高溫油炸的便宜劣等油往往含有塑化劑，因此脂肪含量較高的外帶油炸食物（如炸雞排等），塑化劑含量也相對較高。
7. 愛玩紓壓捏捏玩具
捏捏球、果凍泥、史萊姆、香味軟膠等紓壓玩具，材質常為PVC塑膠、聚合物凝膠、香精油等，若未符合安全標準可能含有害物質。建議選購有檢驗標章、品牌明確的產品， 避免長時間接觸，以及將玩具靠近口鼻或放入口中，使用後記得正確洗手。
8. 喜歡香味特濃的香皂、乳液、沐浴乳
塑化劑常被用作定香劑，常出現在洗面乳、沐浴乳、洗髮精、體香劑、洗衣精等，經皮膚吸收可能造成毒害，建議避免香味太濃、含有特定化學定香劑、塑化劑的產品，尤其肝腎衰竭、老人孕婦與幼童接觸更應謹慎。
9. 喜歡咬橡皮擦
大部分橡皮擦由聚氯乙烯（PVC）等含氯塑膠製成，通常會添加塑化劑以增加其柔軟度，啃咬橡皮擦可能攝入鄰苯二甲酸酯類塑化劑等有害物質。
10. 坐在塑膠地墊吃東西
不少父母喜歡坐在塑膠地墊餵小孩吃東西，這些塑膠地墊材質常含塑化劑，容易污染雙手與食物造成大量食入。建議選天然材質或標示無塑化劑的地墊產品，不要在塑膠地墊上吃東西或餵小孩，使用後務必確實洗手。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·喝瓶裝水會喝下塑化劑致癌？ 食藥署解答「背後真相」：其實不含塑化劑
·99%人都在用！紙杯喝熱飲恐害變胖、罹腸癌 醫急勸「快換這種杯子」
其他人也在看
普發一萬詐騙新招！接1電話「半輩子積蓄沒了」超逼真手法曝光
普發一萬正式上路，但隨之而來的是各種的詐騙手法，提醒民眾務必要小心！最近有民眾接到號稱盜用身分證領普發一萬元的電話，後續更是把價值300萬元的黃金給騙走，民眾氣炸揭露詐騙集團的手法，提醒大家不要上當！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
老師高鐵上批改作業竟被嫌吵 乘客二度反應「請小力點」掀兩派論戰
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導一名教師搭高鐵途中批改學生作業，卻因筆尖摩擦紙張的聲音被乘客提醒「可以改小聲一點嗎」，即使換筆、放輕力道仍再度...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
日本流感走向全面大流行 林氏璧指比去年早6周、旅遊可做這些準備
日本有流感疫情，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本流感流行現況為走向全面大流行，兩周前每家醫療機構...聯合新聞網 ・ 17 小時前
託運行李「5大地雷」！地勤曝「這2款」出事航空公司不賠
新冠疫情解封後，進入後疫情時代，許多民眾恢復出國計畫時，當然免不了血拼，也會選擇託運行李，但並非所有物品都適合託運。一名地勤分享最常見的「五大託運行李地雷」，其中，軟布包/袋託運會有易損壞的風險，且大部分航空公司在運送條款中都有明確表示，並不對此類行李的損壞負責，建議選擇適當的行李包裝方式，並確保貴重物品始終隨身攜帶，才能讓原本的旅行更加順利。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
70歲男突爆中風症狀「竟是感冒藥釀禍」 醫：原因在腎臟
一名70多歲長期接受血液透析的老翁，因服用女兒剩下的過敏藥物後出現口齒不清、頭昏及反應遲緩等症狀，一度以為自己中風。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任醫師指出，這是因為洗腎病人服用左旋西替利嗪等抗組織胺藥物時，可能因腎功能受損而導致藥物在體內累積，引發過量副作用。中天新聞網 ・ 19 小時前
已進加護病房！賴清德終於想到「要國旅加油」 王鴻薇開酸了
ITF台北國際旅展昨（7）日開幕，湧入超過6.3萬人，總統賴清德親自出席，提出發展國旅的有利條件，並喊話國旅要加油，「若觀光的品質差不多、花的費用差不多，國人可能會優先選擇到國外旅遊」，此番言論引來國民黨立委王鴻薇開嗆，賴總統上任1年多，終於想到國旅產業了。中時新聞網 ・ 1 天前
高雄租屋一個月7000元還包餐 屋主回應了
[NOWnews今日新聞]不少民眾都有租屋需求，在租屋網站常常尋找合適自己的房屋。不過也常常出現意想不到的房子，有網友在社群平台上發文表示「找房子遇到超瘋的…」，附圖看到一間在高雄市三民區博愛路一段的...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
住宿最貴縣市不在台北！「超紅景點」崩壞現況曝光 她轟賴清德：國旅已進ICU
近年頻有「國旅挺不下去，不如出國」等討論聲，有網友7日在Threads上感嘆，清境變得更醜了，民宿招牌瘋狂破壞景觀，空租、夾娃娃機店、很多很醜的布條，「對不起，是我不好，配不上國旅，誰愛去就去吧」，底下有不少留言「心有戚戚焉」。總統賴清德7日宣布將設立觀光國家隊，並表示「人民有錢有閒了」，要引導到觀光旅遊。對此，立委王鴻薇大酸，在國旅進加護病房後，賴清德這才......風傳媒 ・ 19 小時前
兒童鼻過敏常誤認為感冒 醫師教你環境控制與治療關鍵
在兒科門診中，鼻過敏是最常見的主訴之一。許多家長發現孩子每天早晨起床就開始連打噴嚏、流鼻水，甚至鼻塞到難以入睡，誤以為是感冒反覆不癒。對此，臺北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科主任徐欣健提醒，這些症狀多半不是病毒感染，而是「過敏性鼻炎」所引起。 徐欣健指出，過敏性鼻炎是因免疫系統對環境中常見物質（如塵蟎、灰塵、寵物皮屑、花粉等）過度反應所造成的慢性疾病。與感冒不同的是，感冒通常在一到兩週內痊癒，但過敏性鼻炎可能反覆發作、甚至一年四季困擾不斷。常見症狀包括打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻子或眼睛搔癢，長期鼻塞的孩子還可能出現「鼻樑橫紋」或「黑眼圈」等特徵。 鼻過敏影響層面很廣「鼻過敏影響的不只是鼻子，還會波及睡眠、注意力與學習表現。」徐欣健說，長期鼻塞會導致孩子白天精神不濟、注意力下降，甚至影響人際互動。此外，鼻過敏常與氣喘、異位性皮膚炎並存，被稱為「過敏三兄弟」，若未妥善控制，可能增加氣喘發作風險。 診斷上，醫師會依病史與臨床症狀判斷，必要時進行過敏原檢測，如血液檢驗或皮膚點刺試驗，以了解孩子對哪些物質特別敏感。找出過敏原的目的，不僅是確定致敏物，更能協助改善生活環境、減少誘發機會。 環境控制常春月刊 ・ 49 分鐘前
禁令解封！直擊黃昏市場大排長龍 民眾搶買豬肉喊：拿普發現金買個夠
豬肉禁令解封，台中南屯的黎明黃昏市場多家豬肉攤前，菜籃族大排長龍，有的歡呼「終於吃到豬肉了！」「豬變肥了、解禁後人也會變...聯合新聞網 ・ 1 天前
美超市爆「李斯特菌群聚」釀6死 醫揭「4族群」高風險！
生活中心／王靖慈報導美國聯邦官員前陣子提醒消費者避免食用沃爾瑪（Walmart）和喬氏連鎖超市（Trader Joe’s）的某些義大利麵加熱即食包，因為這些產品可能受到李斯特菌污染。7日婦產科蘇怡寧醫師於臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》發文，表示這次事件造成27名確診個案，目前至少6人死亡，其中還包含流產，並於文中指出病毒的危險，以及4大高風險人群。民視健康長照網 ・ 17 小時前
全球最長壽夫妻！108歲丈夫與107歲妻相愛83年 曝幸福祕訣：每天午餐喝啤酒
美國邁阿密一對高齡夫妻以「合計216歲又132天」的紀錄，獲《金氏世界紀錄》（Guinness World Records）認證為「全球最年長在世夫妻」，同時打破「史上年齡總和最高夫妻」紀錄。兩人結縭已超過83年，也被長壽研究機構 LongeviQuest認定為「現存婚齡最久夫妻」。他們是108歲的萊爾吉頓（Lyle Gittens）與107歲的艾蓮娜吉頓（Eleanor Gittens），用一生詮釋長久陪伴的力量。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
連晨翔穿吊嘎化身兄弟人！自曝唸書時「跳過八家將」 內化展現兇狠一面
台劇《舊金山美容院》最新一集，章廣辰透過拯救即將熄燈的門市，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力。連晨翔則與他裡應外合，化身在江湖打滾，號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到早餐店上班，兩人展開反擊的第二步。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
台積電員工「每人領2.5萬元」！魏哲家運動會豪發15億元大紅包 史上最高
台積電今（8）日運動會，輝達執行長黃仁勳到場參加，董事長魏哲家宣布，國內外員工「每人可拿到2.5萬元的大紅包。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
體壇震撼彈！戴資穎宣布高掛球拍 戴爸親曝：她退休想做「這2事」
即時中心／黃于庭、李美妍報導台灣「羽球天后」戴資穎，過去征戰世界各大比賽屢獲佳績，昨（7）晚她於社群平台宣布高掛球拍，並喊話希望她的精神能陪伴大家繼續前進，讓許多球迷相當不捨。對此，戴資穎父親戴楠凱今（8）日表示，一路以來都支持、尊重小孩個人意見，就看女兒未來有什麼規劃。FTV Sports ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式辦殺青宴 百位兄弟「情義重天」送行
以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
每天喝牛奶還是缺鈣？骨科醫曝「4大補鈣關鍵」 很多人都做錯
「我每天都有喝牛奶，為什麼骨密度還是偏低？」板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師指出，這句話，是在門診裡最常聽到的補鈣困惑之一。其實，鈣質攝取「量」重要，但「吸收率」才是關鍵，若補錯時間、吃錯東西、甚至搭配錯誤，辛苦補的鈣就這樣白白流掉，骨本一樣存不起來。 鈣這樣補才有效 4吃法強化鈣吸收 對此，陳鈺泓整理出補鈣4大關鍵＋實用飲食建議，讓你吃得對、吸收得好，才能真正在日常中預防骨質疏鬆！ 1、分次攝取，吸收才不打折腸道一次能吸收的鈣有限，建議將鈣質分早、中、晚三餐補充，不僅吸收率更高，也較不會造成身體負擔。．實例建議：早餐豆漿＋午餐海帶湯＋晚餐芝麻醬拌青菜，就比一次喝兩杯牛奶更有效。．推薦豆製品類：吸收穩定、植物蛋白豐富．推薦食物：傳統豆腐、豆干、毛豆豆製品含鈣又富含蛋白質，是植物性飲食者補鈣的好選擇，建議與其他來源搭配更佳。 2、避開高草酸、高植酸食物高纖蔬菜（如菠菜）與未處理的穀豆類，含有草酸與植酸，容易與鈣結合形成不易吸收的化合物。．建議補鈣時段盡量避開燕麥片、糙米、菠菜沙拉等高植酸類食物，可以隔一餐再吃。．推薦魚乾海藻類：高鈣密度、小體積高效吸收．推薦食物：小魚乾、海帶、紫菜富含天然常春月刊 ・ 1 天前
月營收年增30%！記憶體大廠前10月營收狂超去年全年 記憶體缺貨潮點火…三大法人連4買
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導記憶體模組與儲存裝置品牌大廠威剛，昨（7）日股價已195元作收，上漲2.5元、漲幅1.3%，成交量來到1.2萬張。在法人買賣方面...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
颱風鳳凰恐增為強颱 最快周一發海警 周二發陸警 中部登陸機會高
中央氣象署觀測颱風鳳凰最新動態指出，颱風鳳凰今天下午2時的中心位置在北緯13.0度，東經130.5 度，以每小時35公里速度，向西進行。氣象署表示，颱風鳳凰不排除將會增強為強烈颱風，但經過呂宋島進入南海後，海氣條件不佳，預估會持續減弱，將以輕度颱風或中度颱風接近台灣，預計最快周一（10日）將發布海上颱風警報、周二（11日）發布陸上颱風警報，路徑若不變，周三晚間到周四清晨將登陸中部以北。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前