10大疫苗新聞出爐！ 大S病逝掀流感疫苗搶打潮登榜首

李秉穎強調，流感不同於感冒，千萬不要忽視重症帶來的風險，呼籲民眾務必接種疫苗，若出現警示症狀，應儘速尋求醫療協助。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕接種疫苗是預防疾病的重要手段，台灣疫苗推動學會今日公布「2025疫苗10大新聞」，其中「大S逝世掀流感疫苗搶打潮」登上10大新聞之首。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎強調，流感不同於感冒，千萬不要忽視重症帶來的風險，呼籲民眾務必接種疫苗，若出現警示症狀，應儘速尋求醫療協助。

台灣疫苗推動學會公布的10大疫苗新聞中，大S逝世掀流感疫苗搶打潮、國光疫苗進軍南半球、安特羅腸病毒A71型疫苗進軍越南位列前3名，另兒童疫苗注射給付應合理化、國中男生公費接種HPV疫苗、腸病毒A71型疫苗使用建議、呼吸道融合病毒全年威脅與鼻噴式流感疫苗等新聞也上榜。

李秉穎指出，大S因流感重症逝世後，在國內掀起流感疫苗搶打潮，疾管署罕見額外加購疫苗，以因應民眾需求，顯見這次事件引起民眾對於流感風險的注意。他也提醒民眾，流感不同於感冒，不只會侵犯上呼吸道，還會在全身引起嚴重的發炎反應，嚴重時需要即刻就醫，甚至住院治療。

對於流感疫苗的效益，李秉穎說，人老了最怕心臟突然停掉，如心肌梗塞，或是中風臥床、失智後認不得人，不只行動不便，還需要親屬照顧，影響他人生活品質，已有觀察性研究顯示，流感疫苗帶來的價值，不只能降低重症、死亡風險，還能減少冠狀動脈疾病發生機會、預防中風。

李秉穎解釋，流感會引起全身發炎反應，傷害血管內壁、活化血小板，身體為了避免病毒迅速擴散，會在體內形成微小的血栓，但此一機制可能提升未來慢性病的發生風險，可說是一把「雙面刃」。

此外，李秉穎說，心血管疾病、失智症等可能都與血管傷害相關，目前已有解剖研究發現，失智症患者腦部有多處「微梗塞」，代表失智症可能就是一種慢性血管阻塞，因此流感疫苗可以從源頭降低發炎、血栓風險，並降低長期的慢性病發生風險。

