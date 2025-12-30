10大癌症連3年榜首「肺癌」 一年近14萬人罹癌「持續上升中」

【記者黃泓哲／台北報導】衛生福利部公布最新「112年癌症登記報告」，全台一年新增癌症人數達13萬8,051人，比前一年多出7,758人，癌症發生率持續上升。其中，肺癌已連續3年成為新發生癌症人數最多的癌別，大腸癌緊追在後，排名第2。隨著人口老化、不良生活習慣增加，癌症風險也跟著升高，國健署提醒，癌症初期多半沒有明顯症狀，定期篩檢是守住健康的關鍵。

報告顯示，112年全癌症發生年齡中位數為65歲，比前一年晚1歲，但部分癌症明顯較早出現，包括口腔癌60歲、乳癌與子宮體癌57歲、甲狀腺癌甚至只有50歲。整體來看，十大癌症依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌與子宮體癌，與前一年相比，排名變動不大。

若分性別觀察，男性一年新增癌症7萬1,244人，發生率最高的前3名為大腸癌、肺癌與攝護腺癌；女性新增6萬6,807人，則以乳癌最多，其次為肺癌與大腸癌。女性癌症排序中，胃癌與子宮頸癌名次互換，其餘變化不大。整體顯示，不分男女，肺癌與大腸癌已成為全民需高度警覺的癌症類型。

國健署指出，根據世界衛生組織與多項研究證實，定期接受癌症篩檢，能有效降低死亡風險。像是每2年1次糞便潛血檢查，可降低40%大腸癌死亡率；子宮頸抹片能減少約70%子宮頸癌死亡率；乳房X光攝影可降低41%乳癌死亡風險；口腔黏膜檢查與低劑量電腦斷層，也對口腔癌與肺癌有明顯幫助。

目前政府已擴大補助5大癌症篩檢，包括口腔癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌與肺癌。補助對象涵蓋40~74歲民眾、具家族史者、重度吸菸族群，以及有嚼檳榔或吸菸習慣者，篩檢頻率依癌別不同，從每年到每2年不等，民眾可多加利用公費資源。

國健署署長沈靜芬提醒，癌症初期往往沒有疼痛或明顯不適，等到出現症狀常已偏晚，符合資格的民眾務必主動篩檢。可透過「全民健保行動快易通」APP或癌症篩檢網站查詢資格與地點，若檢查異常，也要依醫師指示完成後續檢查與治療，才能真正把握黃金治療時機。

