10大話題肖像吸睛 象徵好運福袋迎春節

福袋向來是每年春節檔期具指標性的年節亮點，看準民眾喜好，超商結合10大話題肖像與精品品牌，推出超過130款的福袋與歡樂包，並搭配高吸引力的抽獎活動，搶攻春節開運商機。

迎接春節，象徵帶來好運的福袋超吸睛，像這一字排開福袋，內容就囊括10大話題肖像。

民眾：「今年我覺得很特別的是，我第一次有看到那個，現在很紅那個短尾袋鼠。」

民眾：「這一次我比較喜歡的是咖波，因為我覺得它是一個台灣，就是當地的畫家畫的，那我覺得就是很可愛。」

推出超過130款福袋、歡樂包，超商準備抽獎獎項總價值，更是破千萬。

民眾：「如果有幸的話，能夠抽到特斯拉(最好)，不然黃金的話我也蠻OK。」

民眾：「主要想要抽到，應該是WBC的那一個門票，因為它有5場的賽事，然後還包含了那個住宿券。」

福袋網羅10大精品品牌，內容涵蓋機械式微波爐、氣炸鍋，還有行李箱等實用好物。

民眾：「史努比的寬把手的行李箱也很讚。」

民眾：「冷暖扇我蠻有興趣的，因為今年的冬天應該比較晚冷，那我覺得那個夏天，冷暖應該算蠻實用。」

結合話題肖像與抽獎，不僅成功吸引目光，也讓福袋成為每年春節檔期受矚目的年節亮點。

