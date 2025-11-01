10大農牧場優惠門票一次看！「台版小奈良」被萌鹿圍繞、飛牛牧場餵牛喝ㄋㄟㄋㄟ、超美「繡球花冰淇淋」非吃不可
想遠離城市放鬆身心嗎？全台各地的農牧場早已成為最新的假日療癒景點。你可以在草原上看綿羊脫衣秀、感受被萌鹿、水豚圍繞的幸福，或親自動手餵牛羊、下田體驗拔蔥樂趣，或漫步在歐風花園裡，品嚐花香四溢的冰淇淋。無論是親子出遊、情侶約會還是閨蜜相揪，從北到南都能玩出不同驚喜。現在透過線上預訂門票，不僅即買即用超方便，又常有優惠，馬上訂起來，用超值價聰明玩遍全台最夯農牧場！
桃園｜埔心牧場：超萌「賽金豬、賽福羊」押寶去！
擁有逾半世紀歷史的埔心牧場，不只是許多人的童年回憶，如今園區全面升級，「萌萌村」不僅能餵食水豚君、羊駝與梅花鹿等可愛小動物，還有超卡哇伊的「賽金豬」、「賽福羊」的押寶活動，刺激又好玩。這幾年新成立的露營區「牛仔星村」，提供露營車和牛仔小屋，不管是想一日遊或兩天一夜暢玩，滿足你的不同需求。
時間：09:00~17:00，每周三休園
地址：桃園市楊梅區幼獅路一段439號
門票：NT$250起（
原價NT$350）👉這裡買／即買即用、免排隊購票、免費取消
體驗：萌豚樂園、羊駝漫步👉點我去預約
新竹｜綠世界生態農場：雨林探險X萌寵互動 一次全打包
新竹人氣NO.1親子樂園「綠世界」，以多樣化的生態聞名全台，園區腹地廣達70公頃，從亞馬遜雨林館、天鵝湖到，讓孩子一邊玩、一邊學習動物知識。每日定時的動物表演，更是不容錯過，從羊駝散步、鵜鶘餵食秀到鸚鵡劇場的互動演出，讓人近距離感受動物魅力，大人、小孩都看得目不轉睛、笑聲不斷！
時間：08:30~17:30
地址：新竹縣北埔鄉隘子7鄰20號
門票：NT$440起（
原價NT$480）👉這裡買／即買即用、加贈遊園車或餐飲兌換
宜蘭｜張美阿嬤農場：「隱藏版體驗」玩出田園新滋味
日式庭園氛圍加上水豚、笑笑羊、梅花鹿的夢幻組合，讓「張美阿嬤農場」成為宜蘭爆紅的拍照熱點。來這裡，不僅能親近可愛小動物，其實還藏著許多「隱藏版」農作體驗！從當季蔬菜採收、手洗愛玉、三色芋圓DIY，到搗麻糬、蔥油餅製作，親手參與、感受最純樸的鄉村風情與動手樂趣。
時間：09:00~17:00
地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號
門票：雙人票NT$398（
原價NT$400）👉這裡買／加贈星巴克$50抵用券、即買即用
體驗：門票＋DIY體驗＋品嚐甜點👉點我去預約
苗栗｜飛牛牧場：幫牛擠ㄋㄟㄋㄟ！體驗最「牛」的牧場日常
牛牛控絕對不能錯過！位於苗栗通霄的「飛牛牧場」，是全台最經典的乳牛樂園，提供各種「超牛」體驗：孩子們可親手餵小牛、幫母牛擠奶，還有各種牛奶料理等你親手DIY，奶酪、冰淇淋、雞蛋糕...好吃又療癒！一天兩場、假日加碼一場的「鴨BB大遊行」，更是園內的高人氣活動，看著鴨群搖搖擺擺逛大街，呆萌模樣融化全場的心～
時間：08:00~19:00
地址：苗栗縣通霄鎮南和里166號
門票：NT$398起（含鮮乳冰淇淋、手工烤布丁等不同內容）👉這裡買
台南｜走馬瀨農場：奔馳在「小紐西蘭」大草原上吧
被譽為「小紐西蘭」的台南「走馬瀨農場」，是南台灣最大的草原樂園，以種草起家，引進紐西蘭盤固拉牧草，綿延的翠綠草原成為親子最愛的遊戲場。園區活動豐富，從滑草、推牧草球、划船、射箭到騎馬體驗，讓孩子徹底放電；搭配哈薩克飆馬秀、烏克蘭特技秀，可動可靜，玩上一整天都可以。
時間：平日09:00~17:00；假日08:00~17:00
地址：台南市大內區二溪里唭子瓦60號
門票：NT$199（
原價NT$250）👉這裡買／即買即用、免排隊購票、免費取消
南投｜清境農場：百看不膩的「綿羊脫衣秀」歡樂滿點！
地處海拔1750公尺的清境農場，遠眺群山、微風拂面，是全台最具代表性的高山牧場。遊客不僅能在青青草原上欣賞一望無際的綠地美景，還能近距離與萌羊玩自拍。經典「羊咩咩脫衣秀」更是不能錯過，隨著牧羊人的哨聲與手勢，羊群依序出場，剪毛過程手起刀落，搭配逗趣解說，是山城中最療癒的自然秀。
時間：08:00~17:00
地址：南投縣仁愛鄉仁和路170號
門票（青青草原＋清境高空步道）：NT$300（
原價NT$320）👉這裡買／加贈觀光工廠來店禮六選五
屏東｜鹿境梅花鹿生態園區：「台版小奈良」萌鹿出沒！
號稱「台版小奈良」的墾丁鹿境，是南台灣最療癒的打卡景點。距離墾丁大街僅十分鐘車程，交通便利，值得順路一遊。園內上百隻梅花鹿親人又溫馴，在萌鹿包圍下餵食、拍照，超級幸福！還有「超萌室友團」水豚、陸龜與迷你馬，療癒力滿分。園區乾淨舒適，搭配咖啡與冰淇淋下午茶，親子同遊或情侶約會都合適。
時間：10:00~16:30；暑假期間10:00~17:30
地址：屏東縣恆春鎮恆公路1097-1號
門票：NT$198（
原價NT$250）👉這裡買／即買即用、雙人票加贈星巴克$50抵用券
台東｜初鹿牧場：畫報級美景！山海環繞下的好山好水
台東好山好水，坐擁地利之便的「初鹿牧場」，一入園迎面而來就是滿山翠綠，廣闊草原上放牧著乳牛與馬匹，遼闊視野讓人心曠神怡。這裡不只有牛馬，兔子、驢子、小袋鼠、綿羊等小動物區，還能看見鮮乳加工包裝作業（每週六休息），一窺牧場日常。最後別忘了在離園前來份奶製點心，霜淇淋、鮮奶酪、乳酪蛋糕通通必吃，奶香濃郁超好吃！
時間：08:00~17:00
地址：台東縣卑南鄉明峰村牧場1號
門票：平日NT$89（
原價NT$100）、假日NT$188（ 原價NT$200）👉這裡買
苗栗｜花露農場：四季花開超浪漫～絕美 「繡球花淇淋」必嚐
位於苗栗卓蘭的「花露農場」，雖名為農場，其實更像一座繽紛綻放的歐風花園。園區四季花海繽紛，向日葵、玫瑰、油桐花、海芋、薰衣草...輪番登場，隨手一拍都像明信片。園區同時販售精油、花草茶與香氛伴手禮，最受歡迎的「花淇淋」，以繡球花為靈感打造，夢幻外型讓人捨不得下口！其中玫瑰口味更是選用自家種植的有機玫瑰，入口帶著淡淡花香，甜而不膩。
時間：平日09:00~17:00；假日08:30~17:30（每周三休園）
地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號
門票+繡球花淇淋：NT$300（
原價NT$350）👉這裡買／即買即用、免費取消
宜蘭｜蔥寶寶體驗農場：幫蔥洗SPA！食農教育品嘗好滋味
宜蘭三星蔥聞名全台，位於此處的「蔥寶寶體驗農場」帶你化身蔥農，在專業導覽解說下，親手拔三星蔥、幫蔥洗「SPA」，再到親手製作三星蔥餅，1.5小時的體驗就像走進小農美食工坊。手作後現煎香氣四溢的蔥油餅，讓人食指大動；現場還有蔥明冰、蔥咖啡、蔥蛋捲等特色伴手禮，好玩好吃更好買！
時間：09:00~17:00
地址：宜蘭縣三星鄉大德路三段79號
體驗：DIY馬卡龍蔥多餅 NT$135起（
原價NT$180）👉這裡買／1天前免費取消
