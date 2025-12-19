10大運動事件、10大運動人物 Yahoo公布2025年度排行榜

cnews204251219a15

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

Yahoo公布2025年度「10大運動事件」、「10大運動人物」排行榜，多項焦點事件與話題人物橫跨雙榜。2025年「10大運動事件」由棒球強勢主導，包辦5席。「中華隊驚險奪下經典賽門票」奪得首位，即將前進東京對決日韓勁旅；同時，台灣棒球在U12至U18等各層級國際賽成績斐然，排名第8。

Yahoo公布的排行榜，還包括職棒戰況，「樂天入主桃猿後奪首冠」樂天桃猿連克強敵排名第4，樂天桃猿風波不斷之廠外爭議位居第9，但領銜的「大韓援時代」，掀起李珠珢追星潮，帶動職棒、職籃票房逆勢成長，則名列第10。行政體制也迎來變革，由奧運金牌李洋接掌首任部長的「運動部」正式掛牌，排名第6；「雙北世壯運」則由百歲標槍金牌選手Sawang Janpram與蕭煌奇，勇奪柔道金牌等事件，展現銀髮選手生命力，位居第7。

另外，Yahoo公布的國際賽場上，洛杉磯道奇締造MLB近25年首度連霸，排名第2；雷霆隊則奪下搬遷後首冠，象徵NBA新王朝開啟，名列第3。同時戴資穎、林書豪等傳奇球星相繼退休，象徵黃金世代的落幕，排名第5。

至於2025年「10大運動人物」，則是星光熠熠。Yahoo公布內容顯示，「中華隊」在經典賽資格賽逆襲西班牙奪冠、成功搶下2026門票；Yahoo年度關鍵字中，人物主題類搜尋量最高的「大谷翔平」，本季重返投手丘便締造歷史級投打紀錄，帶領道奇二連霸，並奪下國聯年度MVP，排名第2；同是道奇隊強投「山本由伸」則以系列賽多場勝投與世界大賽 MVP身分成為連霸關鍵，名列第10。而「古林睿煬」加盟火腿隊後二度登板，就奪首勝震撼全日，位居第5名。

Yahoo的排行榜中顯示，今年見證多位黃金世代運動員的謝幕時刻。世界羽球天后「戴資穎」無預警退役震撼各界，名列第3；「林書豪」率新北國王打下TPBL冠軍後結15年職籃旅程，名列第4；奧運羽球雙金得主「李洋」退役後，轉任運動部首任部長，期許優先聚焦運動員需求，名列第8；「林智勝」則以最後一打席開轟為22年生涯畫下傳奇句點，榮登第9。

