10天來台2次當詐欺車手 警機場攔截45歲香港籍男子

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市桃園警分局大樹派出所員警，12月初循線追查詐欺車手提領案件，發現1名45歲香港籍曾姓男子，11月底以觀光名義來台，入境後立即擔任詐騙車手，頻繁透過自動提款機（ATM）等，提領詐騙款項後隨即離台。12月8日竟又再次入境，員警為避免他潛逃出境，持續追緝並通報國境事務大隊協助攔查，昨（11）日在機場將曾男緝捕到案。起獲記帳本等物品，而記帳本首頁，曾男還寫著銘言：「欺人如欺天，無自欺也；負民即負我，何忍負之」。讓員警都傻眼。

桃園警分局表示，初步調查，曾姓男子二度來台，都拿著觀光簽證，而且在各處金融機構提領現金後，再迅速離境。今年迄今，桃園警分局已共查獲20名外籍人士，涉及詐騙案件被移送法辦。

警方呼籲，詐騙手法日益翻新，民眾切勿相信未經查證的不實訊息，遇有可疑狀況，請立即撥打165反詐騙專線，或110報案專線查詢，以免誤入詐騙陷阱。

照片來源：桃園市警方提供

