10天內亂倫4次！哥哥侵犯13歲國中親妹 法官判「緩刑5年」理由曝

社會中心／基隆報導

去年4月間，新北一名男子竟犯下亂倫案，趁同住之機，性侵及猥褻年僅13歲的親妹妹，事件曝光後，男子遭檢方提起公訴，案經基隆地院審理，考量男子坦承犯行，且妹妹也表示原諒，加上男子無前科，案發後也搬離處住，因此依法判刑有期徒刑2年、緩刑5年，須提供240小時義務勞務。可上訴。

男子性侵年僅13歲的親妹妹。（示意圖／翻攝自Pexels）

據了解，去年間，男子利用與妹妹同住之機，10天內對就讀國中的13歲親妹下手4次，猥褻及侵犯對方，事件曝光後，男子遭檢方提起公訴。案件審理期間，男子坦承犯行，法官認為，男子為一己私慾，侵犯年幼的妹妹，罪行不可取，審酌他坦承犯行，且於事發後搬離住處，加之過去並無前科，再犯風險降低，妹妹也表示願意原諒，因此判有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

公車上太吵爆爭執！婦人不爽怒嗆小情侶 竟當眾張口揚言「要殺人」

黃子佼二審改判緩刑4年！限制出境令將期滿 高院今開庭傳喚他出庭

德音國小工友地震夜失足亡！他身兼義警從不缺席 照顧年邁母三餐超孝順

7.0強震過後！蘇花公路驚傳土石崩落 紅色賓士車慘被砸中...引擎蓋凹了

