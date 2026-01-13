10天內連4表態併格陵蘭! 川普放狠話 : 「如果會影響到北約 那就影響吧!」

丹麥政府明確指出，若美國企圖武力奪取格陵蘭，軍隊已準備好對任何攻擊者「開火」。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 2026 年 1 月以來，特別是最近 10 天，美國總統川普連續 4 次表態，「拿下格陵蘭」。當被問及此舉可能影響與北約盟友關係時，他回應道：「如果會影響北約，那就影響吧。」

包括北約秘書長呂特、德國總理梅爾茨、西班牙首相桑切斯等多個北約官員及歐洲國家領導人 12 日先後提到了同一個應對思路——擴大北約在北極地區的存在。

在川普明確表示 : 「美國不在乎奪取格陵蘭島會影響與北約盟友關係」之前，其已就美國需要獲得格陵蘭的「必要性」、「完整所有權」、「以購買實現獲得格陵蘭」等多方面發表強硬表態。

美國總統川普。圖：達志影像 / 路透社

1 月 4 日，強調「必要性」：

川普接受美國《大西洋》月刊電話採訪時稱 :「我們絕對需要格陵蘭」。

1 月 8 日，強調「完整的所有權」：

川普表示，美國必須「擁有」整個格陵蘭，而不僅僅是依據現有條約在當地行使軍事和防務權利。

1 月 9 日，明確提出「購買格陵蘭」：

川普在白宮與大型石油企業高管舉行會議時重申，美國需要得到格陵蘭島。現階段他尚未考慮「購買」格陵蘭的資金問題。他希望以「容易的方式」達成交易，但如果不行，就會以「強硬的方式」達成。

1 月 11 日，強調「不擇手段」，無視影響北約盟友關係：

格陵蘭。 圖 : 達志影像/路透社

美國總統川普再次宣稱，美國「無論以何種方式，都要得到格陵蘭島」，即便會影響北約。

歐洲多國在 12 日明確提出在北約框架內解決格陵蘭島問題的原因。

歐盟負責防務的高級官員庫比柳斯就在 12 日發出警告稱，若美國以軍事手段奪取格陵蘭島，將意味著北約「走向終結」。

當地時間 12 日，正在克羅埃西亞首都札格雷布進行訪問的北約秘書長呂特在其與克羅埃西亞總理舉行的記者會上發聲稱，北約成員國正在討論並制定下一步措施，以共同保障北極地區安全。呂特表示，北約各成員國都認同保障北極地區安全的重要性，必須確認北極地區的安全，這是優先事項。

北約秘書長馬克·呂特。 圖：翻攝自 NEXTA TV

正在印度訪問的德國總理梅爾茨 12 日也發表了有關在北約框架下解決格陵蘭島問題的聲明。梅爾茨表示，他相信美國會參與加強北約在格陵蘭島的安全部署。梅爾茨還希望在北約框架內達成各方都能接受的解決方案，至於美國能夠參與到何種程度，「將在未來幾天和幾周的談判中揭曉」。

有分析指出，包括北約秘書長呂特和眾多歐洲國家此番強調「在北約框架內加強北極地區防務」，是為在儘量不破壞美國與北約盟國關係的前提下，解決格陵蘭問題的一種現實出路。歐洲多國此時提出這一方案，無異於是在給美國和自己一個「下臺階」。

德國德國總理梅爾茨批評美國總統川普玩弄權術。 圖：翻攝自 X

若格陵蘭問題可以借此解決，一方面，歐洲國家可以繼續維持北約機制，防止因北約破裂導致歐洲的防務出現巨大缺口；另一方面，美國也能實現其一直聲稱的所謂「格陵蘭」問題中涉及美國國家安全方面的訴求。

